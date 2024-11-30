Как соматические упражнения помогут расслабиться и вернуть гармонию телу

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В условиях постоянного стресса и тревог, когда традиционные методы релаксации, такие как дыхательные упражнения, не дают нужного эффекта, специалисты предлагают попробовать соматические упражнения. Это не просто физическая активность, а целая философия, основанная на восстановлении связи между телом и разумом через осознанное движение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина среднего роста практикует лицевую йогу

Соматическая практика фокусируется на внимании к внутренним ощущениям, что помогает снять напряжение, улучшить подвижность и уменьшить болевые ощущения.

Соматические упражнения идеально подходят для людей всех возрастов, особенно тех, кто страдает от хронической боли или усталости. Этот подход также полезен для людей, ведущих малоподвижный образ жизни или занимающихся спортом. Основной принцип соматики — это внимание к микро-движениям, что позволяет мозгу "перепрограммировать" мышцы, освобождая их от напряжения и восстанавливая естественную подвижность.

Примеры соматических упражнений включают:

Пандикуляция — мягкое растяжение мышц, как у кошки или собаки после сна.

Катание мяча под стопами — помогает расслабить ноги и улучшить восприятие тела.

Таппинг — прохлопывание тела ладонями, которое способствует улучшению кровообращения и снижению стресса.

Соматические упражнения можно выполнять в любом возрасте и физической форме, они помогают улучшить не только физическое, но и эмоциональное состояние, восстанавливая гармонию между телом и разумом.

Уточнения

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма катаболизма у животных, растений и многих микроорганизмов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.