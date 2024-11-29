Как избежать брылей с помощью лифтинг-косметики

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Со временем многие женщины начинают замечать изменения в внешности, такие как появление "бульдожьих щечек" — или брылей, как их называют косметологи. Это провисание кожи в области щек и подбородка связано с возрастными изменениями, анатомическими особенностями лица и потерей зубов. Брыли могут появиться у женщин с деформационным типом старения, а также у тех, кто столкнулся с удалением зубов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Для борьбы с этим косметологи предлагают различные методы, которые можно применять в домашних условиях. Одним из эффективных способов является использование лифтинг-косметики, которая увлажняет и укрепляет кожу. Еще один популярный метод — массаж с использованием гуаша и других приспособлений для улучшения кровообращения. Для закрепления результата многие используют тейпы — эластичные ленты, которые помогают подтянуть кожу и улучшить микроциркуляцию.

Однако важно проконсультироваться с профессионалом перед использованием таких средств, чтобы избежать негативных последствий.

Уточнения

Щека (щёчная область, лат. bucca) — парная боковая часть лица человека или морды животного, распространяющаяся от скуловой дуги до нижнего края нижней челюсти.



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