Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит энергии ограничит развитие искусственного интеллекта
Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь
Зимний уход за виноградом: размножение и уход за саженцами
Стюардесса Emirates шокирует правдой о правилах уборки в отелях — одни и те же полотенца для гостей и чистки туалетов
Rivian собирается освоить европейский рынок
Что делать при встрече с бродячими собаками: советы экспертов
Эксперт объяснила, почему в России дорожает и будет дорожать шоколад
Манная каша полезная или вредная?
Мох на крыше — почему это может быть опасно для вашего дома

Как избежать брылей с помощью лифтинг-косметики

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Со временем многие женщины начинают замечать изменения в внешности, такие как появление "бульдожьих щечек" — или брылей, как их называют косметологи. Это провисание кожи в области щек и подбородка связано с возрастными изменениями, анатомическими особенностями лица и потерей зубов. Брыли могут появиться у женщин с деформационным типом старения, а также у тех, кто столкнулся с удалением зубов.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Для борьбы с этим косметологи предлагают различные методы, которые можно применять в домашних условиях. Одним из эффективных способов является использование лифтинг-косметики, которая увлажняет и укрепляет кожу. Еще один популярный метод — массаж с использованием гуаша и других приспособлений для улучшения кровообращения. Для закрепления результата многие используют тейпы — эластичные ленты, которые помогают подтянуть кожу и улучшить микроциркуляцию.

Однако важно проконсультироваться с профессионалом перед использованием таких средств, чтобы избежать негативных последствий.

Уточнения

Щека (щёчная область, лат. bucca) — парная боковая часть лица человека или морды животного, распространяющаяся от скуловой дуги до нижнего края нижней челюсти. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Последние материалы
Дефицит энергии ограничит развитие искусственного интеллекта
Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь
Зимний уход за виноградом: размножение и уход за саженцами
Как избежать брылей с помощью лифтинг-косметики
Стюардесса Emirates шокирует правдой о правилах уборки в отелях — одни и те же полотенца для гостей и чистки туалетов
Rivian собирается освоить европейский рынок
Что делать при встрече с бродячими собаками: советы экспертов
Эксперт объяснила, почему в России дорожает и будет дорожать шоколад
Манная каша полезная или вредная?
Мох на крыше — почему это может быть опасно для вашего дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.