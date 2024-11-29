Как блеск для губ стал иконой красоты

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блеск для губ, который сегодня является неотъемлемой частью косметичек, имеет долгую и интересную историю. Все началось с Макса Фактора, который в 1932 году создал первый коммерчески доступный блеск — X-Rated. В то время, когда на экране царствовали черно-белые фильмы, блеск стал революционным продуктом, так как сияние на губах было видно даже в монохромной картинке.

Фото: commons.wikimedia.org by Liwe-photos Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блеск для губ

В 1973 году брендом Bonne Bell был выпущен первый ароматизированный блеск с вкусами клубники и яблока, а в 1990-х появились более стойкие формулы с синтетическими полимерами. Легендарные Lancome Juicy Tubes, которые дебютировали в 2000 году, стали настоящим хитом и даже попадали в косметички всех it-girls того времени.

Сегодня блески для губ предлагают не только блеск, но и увлажнение, уход за кожей и даже защиту от солнца благодаря гиалуроновой кислоте и SPF-фильтрам. Это продукт, который продолжает эволюционировать и оставаться актуальным.

Уточнения

Блеск для губ (калька из англ. lip gloss) — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.



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