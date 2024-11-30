О чём нужно помнить до и после лазерной эпиляции — базовые рекомендации

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Лазерная эпиляция — это современный и эффективный метод удаления нежелательных волос, который становится всё более популярным среди людей, стремящихся к безупречной гладкости кожи. Мы напомним основные аспекты лазерной эпиляции, её преимущества и советы по подготовке к процедуре и уходу после неё.

При этом виде эпиляции врач использует лазерный аппарат для воздействия на пигмент волоса. Свет преобразуется в тепло, повреждая фолликул и луковицу. Современные лазеры оснащены охлаждающими механизмами, которые снижают температуру в области эпиляции. С каждым сеансом болевые ощущения уменьшаются.

Положительные изменения заметны через 2-3 недели после первой процедуры. Количество сеансов варьируется от 8 до 12 и зависит от индивидуальных особенностей: оттенка кожи, цвета и толщины волос. Некоторые пациенты замечают улучшения после 6 визитов. Однако посещения клиники должны быть регулярными.

Перед сеансами длина волос должна составлять около 2 мм для максимальной эффективности. Выщипывание и осветление волосков между сеансами запрещены, так как лазер воздействует на пигмент под кожей. Вместо этого рекомендуется бриться.

Процедура занимает мало времени: на зону лица уходит 15 минут, на руки — 20-25 минут, на голени — 30 минут. После процедуры следует избегать спорта, сауны и горячей ванны в течение 24 часов, чтобы предотвратить размножение бактерий и появление пятен на коже.

После лазерной эпиляции необходимо серьёзно отнестись к защите от солнца. Дерматологи советуют избегать солнечных ванн и воздействия солнца до и после лечения. После процедуры нужно использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.





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