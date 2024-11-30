Пять причин, которые приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее

Быстрое загрязнение волос — проблема, с которой сталкиваются многие люди. Мы рассмотрим основные причины, почему волосы могут становиться жирными и неопрятными, и предложим способы решения этой проблемы.
Причины слишком быстрого загрязнения волос:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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