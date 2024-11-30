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Пять причин, которые приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Быстрое загрязнение волос — проблема, с которой сталкиваются многие люди. Мы рассмотрим основные причины, почему волосы могут становиться жирными и неопрятными, и предложим способы решения этой проблемы.

Девушка с хвостом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с хвостом

Причины слишком быстрого загрязнения волос:

  1. Дефицит витаминов: добавьте в рацион рыбу, сезонные овощи и сложные углеводы, а также рассмотрите возможность приёма добавок с биотином, коллагеном и витаминами группы B.
  2. Частые касания: обратите внимание на свою привычку касаться волос и постарайтесь контролировать это.
  3. Постоянная причёска "конский хвост": избегайте тугого хвоста, так как он затрудняет дыхание кожи головы и приводит к повышенному накоплению жира.
  4. Очень частое расчёсывание: ориентируйтесь на свои ощущения и расчёсывайте волосы только при необходимости.
  5. Частое мытьё головы: попробуйте начать мыть голову через день и используйте сухой шампунь при необходимости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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