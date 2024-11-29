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Как корица помогает уменьшить окружность талии и сжигать жир

1:23
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Корица — это не только ароматная и вкусная специя, но и мощное средство для поддержания здоровья и борьбы с лишними килограммами, особенно в области живота. Она помогает стимулировать производство "хорошего" коричневого жира, который превращает пищу в энергию и способствует сжиганию жира. Исследования показывают, что регулярное употребление корицы способствует снижению массы тела, уменьшению окружности талии и улучшению состава тела, включая снижение жировой массы.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Одно из исследований, проведенное с участием 786 человек, показало, что ежедневное потребление 2 граммов корицы в течение 12 недель помогло снизить вес на 1,02 кг, уменьшить окружность талии на 2,40 см и снизить жировую массу на 1,02%. Для достижения этих результатов достаточно употреблять от 1 до 2 чайных ложек молотой корицы в день или 2,5 см коры корицы. Корица имеет также противовоспалительные и антиоксидантные свойства, что делает её полезной для общего состояния здоровья.

Однако перед тем как включить корицу в ежедневный рацион, важно убедиться в отсутствии аллергии на этот продукт.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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