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Почему зимой кожа рук пересыхает и шелушится

1:26
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Зимой многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи рук. Это явление, которое вызывает не только дискомфорт, но и может привести к болезненным трещинам и воспалениям. Дерматолог Ирина Куроедова объясняет, что несколько факторов способствуют этому состоянию. В первую очередь, это низкая влажность воздуха, которая особенно сильно ощущается в помещениях с работающим отоплением.

Руки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки

Кроме того, частое мытье рук, особенно с горячей водой и мылом, удаляет защитный жировой слой, из-за чего кожа становится уязвимой. Холодный ветер и прямой контакт с низкими температурами также способствуют сухости кожи, сужая кровеносные сосуды и уменьшая кровообращение. Недостаточный уход за руками и использование агрессивных средств, например, спиртовых антибактериальных гелей, также могут усугубить проблему.

Для борьбы с шелушением дерматолог рекомендует несколько простых, но эффективных мер. Увлажнители воздуха помогут поддерживать оптимальную влажность в помещениях, а теплые перчатки защитят руки от холода. Важно регулярно использовать питательные кремы с натуральными маслами и глицерином, чтобы восстановить и защитить кожу. Наносите более плотные кремы на ночь, а для лучшего эффекта надевайте хлопчатобумажные перчатки.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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