Зимние ошибки ухода за волосами, которые портят их здоровье

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы требуют особого ухода, и многие совершают ошибки, не замечая, как это влияет на их здоровье и внешний вид. Трихолог Анастасия Курская выделила несколько распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди в холодное время года.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Одной из главных ошибок является неправильный выбор шампуня. Зимой важно использовать средства с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота и растительные экстракты, чтобы компенсировать потерю влаги из-за сухого воздуха в помещениях. Масла (кокосовое, аргановое, жожоба) также помогают питать волосы и восстанавливать их структуру.

Другой распространенной проблемой является недостаток термозащиты. Зимой стоит реже использовать фены и утюжки, а при их применении обязательно наносить термозащиту. Важно также использовать расчески с широкими зубьями, чтобы не повредить волосы, и регулярно чистить их от грязи и бактерий.

Зимой особенно важно следить за питанием. Продукты, богатые омега-3, биотином, железом и цинком, помогают поддерживать здоровье волос. Также стоит помнить о борьбе с статическим электричеством, которое доставляет неприятности, особенно в помещениях с сухим воздухом. Для этого можно увлажнять воздух или использовать антистатические средства.

Не стоит забывать и о головных уборах. Долгое пребывание в шапке приводит к потоотделению, создавая условия для размножения бактерий и неприятных запахов. Лучше носить шапки только на улице, обеспечивая вентиляцию волос и кожи головы, сообщает tmn. aif.ru.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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