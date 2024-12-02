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Кожа подростка без высыпаний: как бороться с угревой сыпью

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Подростковый возраст — время глобальных изменений в организме, одним из следствий которых могут стать угревые высыпания (акне). Эти проблемы способны не только ухудшить внешний вид кожи, но и негативно повлиять на самооценку подростка и его общение с окружающими.

подросток
Фото: freepik.com
подросток

Важно вовремя направить его усилия на правильный уход за кожей. Рассмотрим, что могут сделать родители, чтобы помочь.

Наладьте питание

Питание играет ключевую роль в состоянии кожи. Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как изделия из белой муки, сладости и чипсы, могут стимулировать выработку кожного сала, ухудшая воспаление.

  • Что делать: ограничьте в рационе подростка подобные продукты, заменив их более полезными — овощами, цельнозерновыми изделиями и белковыми продуктами. Это поможет уменьшить проявления акне и поддерживать здоровье кожи.

Подберите правильную косметику

Кожа с акне требует особого ухода. Не следует выбирать средства наугад — некоторые популярные компоненты, такие как кислоты и спирт, могут ухудшить состояние кожи.

Основы ухода:

  • Очищение и увлажнение — два главных этапа.
  • Используйте дерматокосметику, которая создана для кожи с акне.
  • Избегайте раздражающих компонентов, таких как спирт, лимонная и молочная кислоты. Помните, что такие средства помогают улучшить состояние кожи, но не заменяют лекарственные препараты.

Защищайте кожу от солнца

Совет "подсушить кожу на солнце" часто не только бесполезен, но и вреден. Ультрафиолет усиливает выработку кожного сала, что может привести к новым высыпаниям.

  • Что делать: используйте средства с SPF 30 и выше. Выбирайте легкие текстуры с некомедогенным составом. Обращайте внимание на УФ-индекс: если он выше двух, защитный крем обязателен.

Посетите дерматолога

Легкая степень акне может показаться незначительной, но игнорировать проблему не стоит. Подросток может неправильно выбрать уход или лечение, что приведет к ухудшению ситуации.

  • Почему это важно: дерматолог определит степень акне, проведет необходимые обследования и подберет подходящее лечение, включая медикаментозные препараты.

Применяйте лекарственные препараты

Для лечения акне врач может назначить препараты с бензоила пероксидом (2,5% или 5%). Эти средства:

  • Уничтожают бактерии Cutibacterium acnes.
  • Снижают выработку кожного сала.
  • Оказывают отшелушивающее действие.

Важно помнить, что перед использованием любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Подростковые высыпания — это не только эстетическая проблема, но и вопрос здоровья и психологического комфорта. Своевременная помощь родителей и правильно подобранный уход помогут подростку справиться с акне и повысить уверенность в себе.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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