Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как разделать горбушу: четыре простых правила
Великобритания массово выдворяет бразильцев
Девять вещей, которые обычно стирают чересчур часто, хотя это им вовсе не требуется
Агиос Георгиос: рай для для семейного отдыха в Греции
Тайна долгожительства гренландских китов раскрыта
Почему сибирские пельмени полезнее других
От чего ломаются форсунки: советы по выбору зимней жидкости
Как избежать травм дома и на работе
Врачи назвали самый опасный источник высокого сахара

Как собрать капсульный гардероб: простые шаги к идеалу

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Капсульный гардероб — это стильная и практичная система, которая помогает сократить количество вещей, сохраняя при этом индивидуальность и удобство выбора одежды.

Шкаф с одеждой
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шкаф с одеждой

Разберемся, как собрать такую капсулу с нуля или оптимизировать уже имеющийся гардероб.

Что такое капсульный гардероб

Это набор базовых вещей, которые легко комбинируются, создавая разнообразные образы при минимальном количестве одежды. Главная цель — универсальность и функциональность.

История концепции

Идея капсульного гардероба возникла в 1985 году благодаря коллекции Донны Каран "Семь простых вещей". Она включала базовые элементы, которые подходили как для офиса, так и для вечернего выхода.

Сегодня эта концепция популярна благодаря тренду на экологичное потребление.

Преимущества капсулы

  • Экономия времени: легко выбирать наряды.
  • Финансовая выгода: меньше трат на ненужные вещи.
  • Экологичность: снижение количества покупок.
  • Удобство: гардероб состоит из качественных, любимых вещей.

Принципы создания

  • Инвестиции в базу: начните с качественных базовых вещей.
  • Ориентация на стиль жизни: выбирайте одежду, соответствующую вашим потребностям.
  • Умеренное следование трендам: включайте только те элементы, которые останутся актуальными через несколько лет.
  • Нейтральные цвета: черный, белый, бежевый, серый или темно-синий. Для акцентов добавьте 1-2 ярких цвета.

Пример капсулы

  • Верхняя одежда: пальто или тренч.
  • Базовая одежда: белая рубашка, футболка, джинсы, брюки.
  • Обувь: белые кеды, туфли-лодочки, ботильоны.
  • Аксессуары: сумка-тоут, минималистичные украшения.

Полезные советы

  • Используйте приложения для анализа гардероба.
  • Регулярно проводите ревизию вещей.
  • Делайте ставку на долговечные и качественные материалы.
  • Капсульный гардероб — это стильный и осознанный подход, который облегчит выбор одежды, сократит расходы и сбережет планету.

Уточнения

Капсульный гардероб - термин, придуманный Сьюзи Фокс, владелицей лондонского бутика "Wardrobe" в 1970-х годах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Сводка с фронта: битва за форпост Курахово началась, Киев боится, что Россия снова нападёт на Украину Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Как разделать горбушу: четыре простых правила
Сводка с фронта: битва за форпост Курахово началась, Киев боится, что Россия снова нападёт на Украину
Великобритания массово выдворяет бразильцев
Девять вещей, которые обычно стирают чересчур часто, хотя это им вовсе не требуется
Агиос Георгиос: рай для для семейного отдыха в Греции
Тайна долгожительства гренландских китов раскрыта
Почему сибирские пельмени полезнее других
От чего ломаются форсунки: советы по выбору зимней жидкости
Как избежать травм дома и на работе
Врачи назвали самый опасный источник высокого сахара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.