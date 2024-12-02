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Бархат: главный тренд зимы — что выбрать и как носить

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Бархат снова на пике популярности! Этот материал с богатой историей и характерным блеском стал одним из главных трендов зимнего гардероба.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

Его можно встретить не только в вечерних платьях, но и в повседневных образах — жакетах, брюках, юбках и даже свитшотах.

История бархата: от роскоши до универсальности

Бархат изначально был привилегией королей и аристократии. В 14-15 веках его использовали для пошива роскошных нарядов и украшения интерьеров. Однако со временем технологии сделали его доступным.

Уже к началу XX века этот материал стал применяться в вечерних платьях и мебели. Сейчас бархат — это не только символ роскоши, но и способ добавить уют и стиль в повседневную жизнь.

Почему бархат в моде этой зимой

Зима ознаменовалась возвращением бархата на модный Олимп. Он выглядит элегантно, сохраняет тепло и легко сочетается с другими материалами.

В этом сезоне особенно актуальны глубокие оттенки:

  • Темно-синий.
  • Бордовый.
  • Шоколадный.
  • Оливковый.
  • Черный.
  • Бежево-розовый.

Что выбрать

Если вы в поиске идеального наряда для праздников, обратите внимание на миди- и макси-платья. Классические фасоны с длинными рукавами или утонченными деталями подчеркнут ваш вкус.

Для более повседневных образов подойдут бархатные юбки с плотными колготками или брючные костюмы насыщенных оттенков.

Что касается обуви, здесь лучше проявить осторожность.

Бархатные туфли и ботильоны красивы, но непрактичны для зимнего климата. Оставьте их для весны или сухой погоды.

Как носить бархат

  • Для повседневных образов: сочетайте бархатные брюки или жакеты с базовыми футболками, кашемировыми свитерами или кожаными аксессуарами.
  • Для праздников: брючный костюм или платье в сочетании с классическим пальто или пышной шубой создадут изысканный образ.
  • Экспериментируйте с оттенками: попробуйте сочетать разные материалы и текстуры, чтобы добавить объема и интереса в образы.

Бархат — это не просто тренд, а материал, который позволяет выглядеть элегантно и чувствовать себя уютно. Смело добавляйте его в гардероб этой зимой.

Уточнения

Ба́рхат (вероятно от нем. barchent; англ. velvet, фр. velours) — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая — ворс.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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