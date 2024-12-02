Бархат: главный тренд зимы — что выбрать и как носить

Бархат снова на пике популярности! Этот материал с богатой историей и характерным блеском стал одним из главных трендов зимнего гардероба.
Его можно встретить не только в вечерних платьях, но и в повседневных образах — жакетах, брюках, юбках и даже свитшотах.
Бархат изначально был привилегией королей и аристократии. В 14-15 веках его использовали для пошива роскошных нарядов и украшения интерьеров. Однако со временем технологии сделали его доступным.
Уже к началу XX века этот материал стал применяться в вечерних платьях и мебели. Сейчас бархат — это не только символ роскоши, но и способ добавить уют и стиль в повседневную жизнь.
Зима ознаменовалась возвращением бархата на модный Олимп. Он выглядит элегантно, сохраняет тепло и легко сочетается с другими материалами.
В этом сезоне особенно актуальны глубокие оттенки:
Если вы в поиске идеального наряда для праздников, обратите внимание на миди- и макси-платья. Классические фасоны с длинными рукавами или утонченными деталями подчеркнут ваш вкус.
Для более повседневных образов подойдут бархатные юбки с плотными колготками или брючные костюмы насыщенных оттенков.
Что касается обуви, здесь лучше проявить осторожность.
Бархатные туфли и ботильоны красивы, но непрактичны для зимнего климата. Оставьте их для весны или сухой погоды.
Бархат — это не просто тренд, а материал, который позволяет выглядеть элегантно и чувствовать себя уютно. Смело добавляйте его в гардероб этой зимой.
Ба́рхат (вероятно от нем. barchent; англ. velvet, фр. velours) — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая — ворс.
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