Бархат: главный тренд зимы — что выбрать и как носить

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Бархат снова на пике популярности! Этот материал с богатой историей и характерным блеском стал одним из главных трендов зимнего гардероба.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Его можно встретить не только в вечерних платьях, но и в повседневных образах — жакетах, брюках, юбках и даже свитшотах.

История бархата: от роскоши до универсальности

Бархат изначально был привилегией королей и аристократии. В 14-15 веках его использовали для пошива роскошных нарядов и украшения интерьеров. Однако со временем технологии сделали его доступным.

Уже к началу XX века этот материал стал применяться в вечерних платьях и мебели. Сейчас бархат — это не только символ роскоши, но и способ добавить уют и стиль в повседневную жизнь.

Почему бархат в моде этой зимой

Зима ознаменовалась возвращением бархата на модный Олимп. Он выглядит элегантно, сохраняет тепло и легко сочетается с другими материалами.

В этом сезоне особенно актуальны глубокие оттенки:

Темно-синий.

Бордовый.

Шоколадный.

Оливковый.

Черный.

Бежево-розовый.

Что выбрать

Если вы в поиске идеального наряда для праздников, обратите внимание на миди- и макси-платья. Классические фасоны с длинными рукавами или утонченными деталями подчеркнут ваш вкус.

Для более повседневных образов подойдут бархатные юбки с плотными колготками или брючные костюмы насыщенных оттенков.

Что касается обуви, здесь лучше проявить осторожность.

Бархатные туфли и ботильоны красивы, но непрактичны для зимнего климата. Оставьте их для весны или сухой погоды.

Как носить бархат

Для повседневных образов : сочетайте бархатные брюки или жакеты с базовыми футболками, кашемировыми свитерами или кожаными аксессуарами.

: сочетайте бархатные брюки или жакеты с базовыми футболками, кашемировыми свитерами или кожаными аксессуарами. Для праздников : брючный костюм или платье в сочетании с классическим пальто или пышной шубой создадут изысканный образ.

: брючный костюм или платье в сочетании с классическим пальто или пышной шубой создадут изысканный образ. Экспериментируйте с оттенками: попробуйте сочетать разные материалы и текстуры, чтобы добавить объема и интереса в образы.

Бархат — это не просто тренд, а материал, который позволяет выглядеть элегантно и чувствовать себя уютно. Смело добавляйте его в гардероб этой зимой.

Уточнения

Ба́рхат (вероятно от нем. barchent; англ. velvet, фр. velours) — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая — ворс.



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