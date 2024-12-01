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Маски из хурмы: уникальный натуральный уход для молодости и сияния вашей кожи

5:06
Моя семья » Красота и стиль

Ухоженная кожа — мечта каждой женщины. Хотя профессиональный уход в салоне дает заметные результаты, домашние средства тоже способны творить чудеса.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

Особенно если использовать натуральные продукты, например, хурму. Этот солнечный фрукт не только вкусен, но и очень полезен для кожи.

Расскажем, чем полезна хурма, как правильно готовить и использовать маски, а также предложим рецепты для разных типов кожи и проблем.

Почему хурма полезна для кожи

Хурма — настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Она:

  • Увлажняет и питает кожу: содержит витамин Е, который устраняет сухость и раздражение.
  • Уменьшает воспаления: витамин С помогает бороться с высыпаниями.
  • Подтягивает кожу: дубильные вещества обеспечивают лифтинг-эффект.
  • Осветляет и обновляет: яблочная и лимонная кислоты мягко отшелушивают кожу, борются с пигментацией.
  • Замедляет старение: антиоксиданты стимулируют выработку коллагена.

Особенно полезны маски из хурмы в холодное время года. Они помогают коже справляться с сухостью, вызванной морозом, и предотвращают раздражения.

Как правильно использовать маски

Чтобы добиться максимального эффекта, важно соблюдать несколько правил:

  • Готовьте маски перед использованием: хранить смеси дольше нескольких часов не рекомендуется.
  • Не превышайте время воздействия: обычно маску держат на лице 20-30 минут
  • Очищайте кожу перед процедурой: это помогает активным компонентам лучше проникать.
  • Проверяйте на аллергию: нанесите немного смеси на локтевой сгиб и подождите 10 минут.

Избегайте использования масок из хурмы, если у вас выраженный купероз или сильные воспаления, чтобы не спровоцировать ухудшение.

Лучшие рецептов масок из хурмы

Против морщин

Эта маска увлажняет, питает и помогает бороться с первыми признаками старения.

Ингредиенты:

  • Половинка хурмы.
  • Чайная ложка сметаны.
  • Чайная ложка мёда.
  • Чайная ложка крахмала.

Как использовать:

Смешайте ингредиенты, нанесите на лицо и оставьте на 30 минут. Смывайте тёплой водой, затем используйте питательный крем.

Маска с яйцом

Подходит для всех типов кожи, но вариации зависят от типа:

  • Для жирной кожи используйте белок.
  • Для сухой — желток.

Ингредиенты:

  • половинка хурмы.
  • 1 яйцо.

Как использовать:

Смешайте компоненты и держите на лице 20 минут.

Очищающая с глиной

Эффективно очищает поры и матирует кожу.

Ингредиенты:

  • Столовая ложка глины.
  • Половинка хурмы.
  • Ампула экстракта алоэ.
  • Пару капель масла чайного дерева.
  • 2 столовые ложки отвара ромашки.

Как использовать:

Держите смесь на лице 20 минут, затем смойте тёплой водой.

От прыщей и угрей

Идеальный выбор для проблемной кожи.

Ингредиенты:

  • Половинка хурмы.
  • Чайная ложка молотого кофе.
  • Взбитый белок.

Как использовать:

Держите маску 30 минут, после чего умойтесь отваром календулы или ромашки.

Витаминный коктейль

Обогащает кожу витаминами и придаёт свежесть.

Ингредиенты:

  • Хурма.
  • Яблоко.
  • Груша.
  • Киви.

Как использовать:

Каждый фрукт измельчите в кашицу и смешайте (по 2 столовые ложки каждого). Наносите на лицо на 25 минут.

Лифтинг-эффект

Быстрый способ подтянуть кожу перед важным событием.

Ингредиенты:

  • Мякоть хурмы.
  • 5 капель масла авокадо.
  • 3-5 капель масла сандалового дерева.

Как использовать:

Наносите на лицо на 20 минут. Проверьте реакцию на масла перед применением.

Отбеливающая

Эта маска помогает осветлить пигментные пятна и выровнять тон кожи.

Ингредиенты:

  • Половинка хурмы.
  • Столовая ложка сметаны.
  • Чайная ложка крахмала.
  • Несколько капель лимонного сока.

Как использовать:

Держите на коже 20 минут, затем смойте и увлажните.

Омолаживающая

Регулярное использование этой маски помогает поддерживать упругость кожи и выработку коллагена.

Ингредиенты:

  • Хурма.
  • Столовая ложка овсяной муки.
  • Капсула витамина А.
  • Чайная ложка сметаны.

Как использовать:

Наносите на лицо, шею и декольте на 30-40 минут.

Маски из хурмы — это простой, доступный и эффективный способ ухаживать за кожей. Экспериментируйте с добавками, выбирайте свои любимые рецепты и регулярно балуйте кожу полезными процедурами.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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