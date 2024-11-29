Медовая маска избавит от акне за короткий срок

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Зеленая глина — это вещество, которое используется для наружных косметических процедур.

мед
Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мед

Её использовали в Древнем Египте, Греции и Риме для лечения различных проблем с кожей и пищеварением. Зелёный цвет глины обусловлен сочетанием оксидов железа и разложившихся растительных веществ, в основном морских водорослей.

Другие компоненты этой глины включают в себя минералы: доломит, кальций, магний, калий, марганец, фосфор, цинк, алюминий, кобальт, медь и кремний.

Медовая маска для борьбы с прыщами

Ингредиенты

  1. Одна столовая ложка зеленой глины.
  2. Столовая ложка воды.
  3. Одна столовая ложка меда.

Способ приготовления

  1. Соедините глину, мёд и воду.
  2. Хорошо перемешайте ингредиенты, пока смесь не приобретет однородную консистенцию.
  3. Нанесите маску на лицо.
  4. Смойте смесь тёплой водой.

Уточнения

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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