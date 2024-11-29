Медовая маска избавит от акне за короткий срок

Зеленая глина — это вещество, которое используется для наружных косметических процедур.
Её использовали в Древнем Египте, Греции и Риме для лечения различных проблем с кожей и пищеварением. Зелёный цвет глины обусловлен сочетанием оксидов железа и разложившихся растительных веществ, в основном морских водорослей.
Другие компоненты этой глины включают в себя минералы: доломит, кальций, магний, калий, марганец, фосфор, цинк, алюминий, кобальт, медь и кремний.
Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.
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