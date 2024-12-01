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Центелла в уходе: всё, что нужно знать о модном ингредиенте

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Центелла азиатская (CICA) всё чаще встречается в составах современных косметических средств. Это растение уже тысячи лет используется в восточной медицине, а сегодня стало незаменимым компонентом для ухода за кожей.

Уход
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход

Разберёмся, в чём секрет популярности этой "тигровой травы" и как она помогает коже.

Что такое центелла азиатская

Центелла азиатская, известная как готу кола или тигровая трава, — многолетнее растение, произрастающее в Азии.

Легенда гласит, что люди узнали о её целебных свойствах, наблюдая за тиграми. Раненые животные катались по траве, чтобы быстрее заживить раны.

В научный мир центеллу ввёл ботаник Пьер Луи Буато в 1937 году. С тех пор её активно исследуют, а эффективность экстракта подтверждена многочисленными клиническими испытаниями.

Сегодня центелла считается одним из самых полезных растительных ингредиентов в косметике.

Чем полезна центелла азиатская для кожи

Экстракт центеллы — это настоящий кладезь антиоксидантов, антибактериальных и тонизирующих веществ.

Его основные преимущества:

  • Укрепление защитного барьера: центелла восстанавливает липидную мантию, защищая кожу от внешних воздействий.
  • Увлажнение: ингредиент помогает поддерживать оптимальный уровень влаги, предотвращая сухость и шелушение.
  • Укрепление сосудов: особенно полезен для кожи с куперозом и розацеа, так как уменьшает покраснения и укрепляет сосудистую стенку
  • Антибактериальное действие: снижает воспаления и ускоряет заживление.

Косметика с центеллой подходит для всех типов кожи, но особенно рекомендуется людям с чувствительной или склонной к раздражениям кожей.

Почему CICA-косметика так популярна

Популярность средств с центеллой объясняется её универсальностью.

Она подходит как для ежедневного ухода, так и для восстановления кожи после агрессивных процедур, таких как пилинги или лазерная терапия.

Если вы ищете средство, которое одновременно увлажняет, успокаивает и укрепляет кожу, косметика с центеллой станет отличным выбором.

Уточнения

Центелла (лат. Centella) — род травянистых цветковых растений семейства Зонтичные (Apiaceae); ранее этот род иногда включали в семейства Аралиевые (Araliaceae) или Щитолистниковые (Hydrocotylaceae).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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