Центелла в уходе: всё, что нужно знать о модном ингредиенте

Центелла азиатская (CICA) всё чаще встречается в составах современных косметических средств. Это растение уже тысячи лет используется в восточной медицине, а сегодня стало незаменимым компонентом для ухода за кожей.
Разберёмся, в чём секрет популярности этой "тигровой травы" и как она помогает коже.
Центелла азиатская, известная как готу кола или тигровая трава, — многолетнее растение, произрастающее в Азии.
Легенда гласит, что люди узнали о её целебных свойствах, наблюдая за тиграми. Раненые животные катались по траве, чтобы быстрее заживить раны.
В научный мир центеллу ввёл ботаник Пьер Луи Буато в 1937 году. С тех пор её активно исследуют, а эффективность экстракта подтверждена многочисленными клиническими испытаниями.
Сегодня центелла считается одним из самых полезных растительных ингредиентов в косметике.
Экстракт центеллы — это настоящий кладезь антиоксидантов, антибактериальных и тонизирующих веществ.
Его основные преимущества:
Косметика с центеллой подходит для всех типов кожи, но особенно рекомендуется людям с чувствительной или склонной к раздражениям кожей.
Популярность средств с центеллой объясняется её универсальностью.
Она подходит как для ежедневного ухода, так и для восстановления кожи после агрессивных процедур, таких как пилинги или лазерная терапия.
Если вы ищете средство, которое одновременно увлажняет, успокаивает и укрепляет кожу, косметика с центеллой станет отличным выбором.
Центелла (лат. Centella) — род травянистых цветковых растений семейства Зонтичные (Apiaceae); ранее этот род иногда включали в семейства Аралиевые (Araliaceae) или Щитолистниковые (Hydrocotylaceae).
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