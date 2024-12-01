10 советов, которые сделают вас иконой стиля в офисе

Деловая одежда давно перестала быть скучной. Современный офисный стиль позволяет экспериментировать с фасонами, цветами и аксессуарами, сохраняя баланс между строгостью и модой.
Бесформенные двойки из прошлого века давно потеряли актуальность. Такие костюмы утяжеляют фигуру и добавляют возраст.
Белый верх и чёрный низ — это уже классика школьных линеек. Разбавьте гардероб оттенками, которые подчёркивают вашу индивидуальность.
Обувь способна преобразить даже самый простой наряд. Если дресс-код позволяет, откажитесь от строгих лодочек.
Телесные капроновые колготки могут испортить образ, если выбрать неподходящий вариант.
Тонкий трикотаж, который облегает тело, не скрывает недостатки и выглядит устаревшим.
Аккуратность важна не меньше, чем стиль. Мятый костюм, катышки на свитере или потрёпанные сумки создают впечатление небрежности.
В офисе лучше избегать яркого макияжа и сложных причёсок.
Тёплые кардиганы, вязаные носки и шарфы подойдут для дома, но не для офиса. Одевайтесь по погоде и выбирайте вещи, которые выглядят стильно, а не уютно
Обилие оборок, страз и вышивки выглядит устаревшим.
Пытаться выглядеть старше, выбирая жемчуг или строгие костюмы, — ошибка. Если вам 20-30 лет, ориентируйтесь на современные тренды, а не на образы из прошлых десятилетий
Деловой стиль может быть ярким, свежим и современным. Главное — соблюдать баланс между комфортом, трендами и офисным дресс-кодом.
О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы)
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".