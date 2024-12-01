10 советов, которые сделают вас иконой стиля в офисе

3:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Деловая одежда давно перестала быть скучной. Современный офисный стиль позволяет экспериментировать с фасонами, цветами и аксессуарами, сохраняя баланс между строгостью и модой.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Забудьте о мешковатых костюмах

Бесформенные двойки из прошлого века давно потеряли актуальность. Такие костюмы утяжеляют фигуру и добавляют возраст.

Что выбрать

Удлинённые блейзеры с кюлотами.

Свободные брюки и жакеты с акцентом на плечи.

Яркие оттенки: голубой, оливковый, фуксия — вместо скучных чёрного и серого.

Добавьте цвета

Белый верх и чёрный низ — это уже классика школьных линеек. Разбавьте гардероб оттенками, которые подчёркивают вашу индивидуальность.

Советы по цвету

Нюдовые тона в сочетании с тёмными приглушёнными цветами выглядят свежо и стильно.

Попробуйте глубокий синий, марсала или бутылочный зелёный.

Тщательно выбирайте обувь

Обувь способна преобразить даже самый простой наряд. Если дресс-код позволяет, откажитесь от строгих лодочек.

Что подойдёт

Лоферы, броги, мокасины в мужском стиле.

Стильные кеды или балетки для неформальных офисов.

Осторожно с капроновыми колготками

Телесные капроновые колготки могут испортить образ, если выбрать неподходящий вариант.

Правила

Плотность не более 20-40 DEN.

Матовые текстуры без блеска.

Оттенок должен совпадать с цветом вашей кожи.

Скажите "нет" тонкому трикотажу

Тонкий трикотаж, который облегает тело, не скрывает недостатки и выглядит устаревшим.

Альтернатива

Вещи из качественного плотного трикотажа.

Уютные оверсайз-свитеры и строгие водолазки.

Следите за состоянием одежды

Аккуратность важна не меньше, чем стиль. Мятый костюм, катышки на свитере или потрёпанные сумки создают впечатление небрежности.

Чек-лист

Регулярно осматривайте одежду на наличие зацепок и пятен.

Обновляйте обувь и аксессуары по мере необходимости.

Нейтральный макияж и прическа

В офисе лучше избегать яркого макияжа и сложных причёсок.

Что подойдёт

Лёгкий макияж с акцентом на глаза или губы.

Простые укладки без обилия лака.

Откажитесь от излишней утеплённости

Тёплые кардиганы, вязаные носки и шарфы подойдут для дома, но не для офиса. Одевайтесь по погоде и выбирайте вещи, которые выглядят стильно, а не уютно

Избегайте лишнего декора

Обилие оборок, страз и вышивки выглядит устаревшим.

Решение

Добавляйте яркости с помощью минималистичных аксессуаров.

Сдержанные украшения сделают образ стильным.

Не стремитесь к излишней "солидности"

Пытаться выглядеть старше, выбирая жемчуг или строгие костюмы, — ошибка. Если вам 20-30 лет, ориентируйтесь на современные тренды, а не на образы из прошлых десятилетий

Деловой стиль может быть ярким, свежим и современным. Главное — соблюдать баланс между комфортом, трендами и офисным дресс-кодом.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы)



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