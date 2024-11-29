Пять чудесных свойств куркумы, которые заставят вашу кожу выглядеть лучше

Себастьян Поул, известный специалист по травам и один из основателей компании Pukka Herbs, считает куркуму одной из самых популярных пряностей в мире.
Ни одна другая приправа не оказывает настолько сильного эффекта на кожу, как куркума. Многие люди ошибочно полагают, что карри и куркума — это одно и то же, но это не так. Куркума — это пряность, которая производится из корневищ растений Curcuma longa или Curcuma aromatic. Сухой порошок обладает сильным ароматом, но не очень ярким вкусом. Чтобы улучшить его, куркуму смешивают с кориандром, перцем, кумином, гвоздикой и другими травами.
Полезные свойства куркумы обусловлены ароматическими веществами из группы куркуминоидов, главным из которых является куркумин.
Куркума способна не только придать восхитительный вкус блюдам индийской и азиатской кухни, но и принести пользу для красоты и здоровья. Современные исследования подтверждают это, утверждает эксперт.
Чтобы получить максимум пользы от куркумы, используйте ее в качестве пряности, добавляя в различные блюда — от чая до тушёного мяса.
Доктор Эндрю Вайль рекомендует ежедневно пить чай с куркумой: вскипятить 4 стакана воды, добавить 1 чайную ложку измельченной куркумы, подержать на медленном огне 10 минут, процедить и добавить имбирь и мед по вкусу. В интернете можно найти множество домашних рецептов красоты на основе куркумы, которая не окрашивает кожу.
Учитывая, что ежегодно появляется все больше биологически активных добавок, напитков и косметических средств на основе куркумы, грядет настоящий бум!
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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