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Пять чудесных свойств куркумы, которые заставят вашу кожу выглядеть лучше

3:36
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Себастьян Поул, известный специалист по травам и один из основателей компании Pukka Herbs, считает куркуму одной из самых популярных пряностей в мире.

Порошок куркумы
Фото: Flickr by Formulate Health, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порошок куркумы

Ни одна другая приправа не оказывает настолько сильного эффекта на кожу, как куркума. Многие люди ошибочно полагают, что карри и куркума — это одно и то же, но это не так. Куркума — это пряность, которая производится из корневищ растений Curcuma longa или Curcuma aromatic. Сухой порошок обладает сильным ароматом, но не очень ярким вкусом. Чтобы улучшить его, куркуму смешивают с кориандром, перцем, кумином, гвоздикой и другими травами.

Полезные свойства куркумы обусловлены ароматическими веществами из группы куркуминоидов, главным из которых является куркумин.


Куркума способна не только придать восхитительный вкус блюдам индийской и азиатской кухни, но и принести пользу для красоты и здоровья. Современные исследования подтверждают это, утверждает эксперт.

  1. Куркума как антиоксидант. Свободные радикалы являются одной из главных причин старения кожи. Они могут поступать извне с загрязнениями окружающей среды и табачным дымом. Исследования показывают, что куркумин эффективно борется со свободными радикалами, блокируя их напрямую и запуская механизмы, направленные на борьбу с окислительным повреждением тканей. Это, в свою очередь, способствует увлажнению и коррекции морщин.
  2. Куркума как противовоспалительное средство. Хронический воспалительный процесс может быть причиной многих проблем со здоровьем — от акне до атеросклероза и ожирения. Противовоспалительные свойства куркумина объясняются его способностью блокировать белковый комплекс, ответственный за воспалительные процессы.
  3. Куркума как детокс. Токсины вызывают проблемы с кожей, такие как тусклость, неровный рельеф, высыпания, воспаления и старение. Исследования показали, что куркума эффективно очищает организм от токсинов, повышая активность ферментов и стимулируя выделение желчи.
  4. Куркума улучшает кровообращение. Хорошая циркуляция крови помогает питательным веществам достигать клеток и выводить токсины. Куркумин и схожие с ним вещества показали антитромбозную активность, увеличивая микроциркуляцию и улучшая работу эндотелия сосудов.
  5. Куркума увеличивает синтез коллагена. Коллаген сохраняет кожу упругой и эластичной, участвуя в процессах регенерации. Аппликация куркумина ускоряет синтез коллагена, что способствует улучшению качества кожи.

Чтобы получить максимум пользы от куркумы, используйте ее в качестве пряности, добавляя в различные блюда — от чая до тушёного мяса.

Доктор Эндрю Вайль рекомендует ежедневно пить чай с куркумой: вскипятить 4 стакана воды, добавить 1 чайную ложку измельченной куркумы, подержать на медленном огне 10 минут, процедить и добавить имбирь и мед по вкусу. В интернете можно найти множество домашних рецептов красоты на основе куркумы, которая не окрашивает кожу.

Учитывая, что ежегодно появляется все больше биологически активных добавок, напитков и косметических средств на основе куркумы, грядет настоящий бум!

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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