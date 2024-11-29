Три части тела, которые стареют в первую очередь — и как это предотвратить

Обычно мы сосредоточены на уходе за теми частями тела, которые видны окружающим. Особенно нас беспокоят лицо и фигура, которые мы демонстрируем на пляже. Однако часто мы упускаем из виду зоны, которые явно указывают на наш возраст.
Об этих частях тела изданию Maire Claire рассказал Давид Гришкян, доктор медицинских наук, пластический хирург, член Российского общества пластических хирургов, Американского общества лицевых пластических хирургов и Европейского общества ринологов.
Шея и зона декольте
Ухаживайте за шеей и зоной декольте до того, как задумаетесь о пластической операции. Здесь мало подкожного жира, кожа подвижна и испытывает дополнительные нагрузки. Воздействие солнца и обезвоживание ускоряют процесс старения.
Руки
Возраст рук может быть таким же заметным, как морщины на лице и шее. Руки всегда на виду, они подвижны и подвержены воздействию солнца и бытовой химии. Эти факторы не могут не отразиться на состоянии кожи.
Колени
Ещё одна часть женского тела, которая говорит о вашем возрасте, — это колени. Колени — это подвижная часть тела, имеющая сложную анатомическую структуру. Они постоянно находятся в движении, а кожа растягивается и обвисает с возрастом, образуя складки. Если проблема в области коленной чашечки, радикальные методы не помогут: неразумно рисковать здоровым коленом ради эстетической красоты.
Старение — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
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