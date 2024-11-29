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Три части тела, которые стареют в первую очередь — и как это предотвратить

3:13
Моя семья » Красота и стиль

Обычно мы сосредоточены на уходе за теми частями тела, которые видны окружающим. Особенно нас беспокоят лицо и фигура, которые мы демонстрируем на пляже. Однако часто мы упускаем из виду зоны, которые явно указывают на наш возраст.

Женщина с сумкой
Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с сумкой

Об этих частях тела изданию Maire Claire рассказал Давид Гришкян, доктор медицинских наук, пластический хирург, член Российского общества пластических хирургов, Американского общества лицевых пластических хирургов и Европейского общества ринологов.

Шея и зона декольте

Ухаживайте за шеей и зоной декольте до того, как задумаетесь о пластической операции. Здесь мало подкожного жира, кожа подвижна и испытывает дополнительные нагрузки. Воздействие солнца и обезвоживание ускоряют процесс старения.

  • Домашний уход за шеей и областью декольте должен включать защиту от солнца — шляпы и кремы с SPF, а также ежедневное очищение, увлажнение и питание. Если у вас нет специального крема для бюста, используйте обычный крем на зону декольте.
  • После 30 лет рекомендуется поддерживать тонус кожи шеи с помощью биоревитализации (микроинъекций на основе гиалуроновой кислоты), плазмолифтинга (внутрикожного введения обогащенной тромбоцитами плазмы пациента) и лазерной шлифовки, которая стимулирует обновление тканей. Также можно сделать липофилинг, но умеренно и очень аккуратно.

Руки

Возраст рук может быть таким же заметным, как морщины на лице и шее. Руки всегда на виду, они подвижны и подвержены воздействию солнца и бытовой химии. Эти факторы не могут не отразиться на состоянии кожи.

  • Ухаживайте за кожей рук так же, как за любой другой частью тела — увлажнение и питание, пилинги, массаж.
  • Если домашний уход не помогает, обратитесь к косметологу для PRP-регенерации и лазерных процедур.
  • Липофилинг эффективен для ухода за руками: филлер из собственной жировой ткани добавит объема, а отбеливающие процедуры устранят пигментацию.

Колени

Ещё одна часть женского тела, которая говорит о вашем возрасте, — это колени. Колени — это подвижная часть тела, имеющая сложную анатомическую структуру. Они постоянно находятся в движении, а кожа растягивается и обвисает с возрастом, образуя складки. Если проблема в области коленной чашечки, радикальные методы не помогут: неразумно рисковать здоровым коленом ради эстетической красоты.

  • Профилактика, профилактика и ещё раз профилактика — это то, что вы можете сделать, чтобы колени выглядели молодо.
  • Используйте средства, стимулирующие выработку коллагена, чтобы кожа коленей выглядела более гладкой и упругой.
  • Не забывайте о средствах с кислотами: они сделают кожу коленей мягкой и бархатистой.
  • Помните, что "провисание" коленей и локтей часто связано с потерей мышечной массы, поэтому обязательно занимайтесь спортом.

Уточнения

Старение — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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