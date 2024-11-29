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Советы по восстановлению кожи после лазера, пилингов и инъекций

1:51
Моя семья » Красота и стиль

После косметических процедур кожа требует особого внимания и тщательного ухода, чтобы ускорить процесс восстановления и минимизировать возможные раздражения. Пилинги, инъекции или лазерные процедуры могут привести к повышенной чувствительности дермы, поэтому важно придерживаться правильного режима ухода. В этом тексте мы поделимся ключевыми рекомендациями, которые помогут вам сохранить здоровье и красоту кожи в период восстановления.

Женщина с инструментами красоты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с инструментами красоты

Очищение и увлажнение

После косметических процедур важно тщательно очищать лицо, избегая агрессивных средств. Используйте мягкие гели или пенки, которые не сушат кожу.

Увлажнение – ключевой момент восстановления. Выбирайте средства с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или алоэ вера, чтобы поддерживать баланс влаги.

Защита от солнца

После процедур кожа становится более чувствительной, поэтому защита от ультрафиолетовых лучей крайне важна. Обязательно наносите солнцезащитный крем с высоким SPF, даже если выходите на улицу на короткое время.

Избегайте агрессивных процедур

В период восстановления стоит воздержаться от интенсивных пилингов, скрабов и других процедур, которые могут повредить обновленную кожу. Дайте ей время восстановиться и вернуться к нормальному состоянию.

Нежный макияж

Если вы хотите нанести макияж, выбирайте лёгкие и нежные продукты, такие как минеральные основы, которые не забивают поры. Лучше всего использовать косметику после того, как кожа полностью заживет.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы обеспечите своей коже качественное восстановление после косметических процедур и продлите результаты от них.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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