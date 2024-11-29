Ошибки макияжа, которые делают вас старше

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Кажется, что повседневный макияж — это простое занятие, но на самом деле многие женщины совершают ошибки, которые могут старить их визуально. Визажист Дарья Антипенко поделилась советами, как избежать таких недочетов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Одной из частых проблем являются слишком тонкие брови, которые зрительно утяжеляют лицо, особенно у женщин после 50 лет, когда волоски становятся жестче и требуют дополнительного ухода и окрашивания. Также стоит избегать подводки нижнего века, так как она акцентирует внимание на области под глазами, что делает взгляд более усталым.

Темные румяна под скулами тоже могут испортить образ: они не должны использоваться для создания теней, лучше для этого использовать скульптор. Еще одной ошибкой является выбор плотного и слишком светлого консилера, который может создать эффект "светлых пятен" под глазами, что сразу делает макияж возрастным.

Важно подбирать косметику, которая гармонирует с вашим типом кожи и возрастом, чтобы макияж подчеркивал естественную красоту, а не создавал ненужные акценты.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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