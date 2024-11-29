Ошибки макияжа, которые делают вас старше

Кажется, что повседневный макияж — это простое занятие, но на самом деле многие женщины совершают ошибки, которые могут старить их визуально. Визажист Дарья Антипенко поделилась советами, как избежать таких недочетов.
Одной из частых проблем являются слишком тонкие брови, которые зрительно утяжеляют лицо, особенно у женщин после 50 лет, когда волоски становятся жестче и требуют дополнительного ухода и окрашивания. Также стоит избегать подводки нижнего века, так как она акцентирует внимание на области под глазами, что делает взгляд более усталым.
Темные румяна под скулами тоже могут испортить образ: они не должны использоваться для создания теней, лучше для этого использовать скульптор. Еще одной ошибкой является выбор плотного и слишком светлого консилера, который может создать эффект "светлых пятен" под глазами, что сразу делает макияж возрастным.
Важно подбирать косметику, которая гармонирует с вашим типом кожи и возрастом, чтобы макияж подчеркивал естественную красоту, а не создавал ненужные акценты.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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