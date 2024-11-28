Почему пациенты хотят быть копиями звезд и как это отражается на хирургии

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные социальные сети создали мир идеальных образов, где блогеры и медийные личности демонстрируют безупречную внешность, использующую фильтры и фотошоп. Этот искусственный стандарт красоты ведет к росту популярности пластической хирургии, где люди стремятся подражать вымышленным идеалам.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, объясняет, что многие пациенты приходят на консультации с отредактированными изображениями знаменитостей, требуя повторить их черты лица. Такая погоня за нереалистичными образами приводит к серьезным последствиям.

Один из главных рисков — дисморфофобия, расстройство, при котором люди становятся чрезмерно обеспокоены недостатками своей внешности, усугубляемое культом идеала в соцсетях. Также возрастает риск неудачных операций, когда пациенты требуют результаты, которые невозможно достичь без вреда для здоровья. Пластические хирурги, как Тигран Алексанян, призывают к честному диалогу с пациентами, помогая им понять реальные возможности хирургии и не поддаваться на навязанные стандарты.

Важно помнить, что настоящая красота — это не только внешний вид, но и гармония внутреннего и внешнего мира, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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