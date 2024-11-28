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Попробуйте домашний массаж лица и забудьте о салонных процедурах

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица — это не только расслабляющая процедура, но и эффективный способ улучшить тонус кожи, уменьшить отёки и вернуть ей здоровое сияние. Для этого вовсе не обязательно посещать салон. С помощью нашего руководства вы можете выполнить массаж самостоятельно и добиться заметных результатов.

Женщина среднего роста практикует лицевую йогу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина среднего роста практикует лицевую йогу

Подготовка к массажу

Перед началом процедуры важно очистить лицо от макияжа и загрязнений. Умойтесь с помощью мягкого очищающего средства, а затем нанесите увлажняющее масло, чтобы руки легко скользили по коже и не травмировали её.

Основные этапы массажа

1. Массаж лба

Подушечками пальцев двигайтесь от центра лба к вискам, мягко разглаживая кожу. Повторите 5-7 раз. Это помогает разгладить мелкие морщинки и улучшить кровообращение.

2. Область вокруг глаз

Лёгкими круговыми движениями массируйте кожу вокруг глаз, двигаясь от внутреннего уголка к внешнему. Используйте минимальное давление, чтобы избежать растяжения кожи.

3. Щёки и скулы

Ладонями делайте лёгкие поглаживания вверх — от уголков губ к скулам. Это помогает подтянуть кожу и улучшить её упругость.

4. Овал лица

Используйте пальцы, чтобы выполнять плавные движения от подбородка к ушам. Такой массаж помогает подчеркнуть контуры лица.

Завершение процедуры

После массажа снова умойтесь, чтобы удалить остатки масл. Нанесите лёгкий увлажняющий крем для закрепления результата.

Регулярный массаж лица помогает улучшить циркуляцию крови, стимулирует выработку коллагена и сохраняет кожу молодой и упругой.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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