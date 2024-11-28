Попробуйте домашний массаж лица и забудьте о салонных процедурах

Массаж лица — это не только расслабляющая процедура, но и эффективный способ улучшить тонус кожи, уменьшить отёки и вернуть ей здоровое сияние. Для этого вовсе не обязательно посещать салон. С помощью нашего руководства вы можете выполнить массаж самостоятельно и добиться заметных результатов.
Перед началом процедуры важно очистить лицо от макияжа и загрязнений. Умойтесь с помощью мягкого очищающего средства, а затем нанесите увлажняющее масло, чтобы руки легко скользили по коже и не травмировали её.
Подушечками пальцев двигайтесь от центра лба к вискам, мягко разглаживая кожу. Повторите 5-7 раз. Это помогает разгладить мелкие морщинки и улучшить кровообращение.
Лёгкими круговыми движениями массируйте кожу вокруг глаз, двигаясь от внутреннего уголка к внешнему. Используйте минимальное давление, чтобы избежать растяжения кожи.
Ладонями делайте лёгкие поглаживания вверх — от уголков губ к скулам. Это помогает подтянуть кожу и улучшить её упругость.
Используйте пальцы, чтобы выполнять плавные движения от подбородка к ушам. Такой массаж помогает подчеркнуть контуры лица.
После массажа снова умойтесь, чтобы удалить остатки масл. Нанесите лёгкий увлажняющий крем для закрепления результата.
Регулярный массаж лица помогает улучшить циркуляцию крови, стимулирует выработку коллагена и сохраняет кожу молодой и упругой.
Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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