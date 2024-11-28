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Получите красивую кожу и блестящие волосы, включив в уход это масло

1:20
Моя семья » Красота и стиль
  1. В качестве крема для глаз: подсолнечное масло можно нанести под глаза и оставить на ночь для достижения наилучших результатов.
  2. Против прыщей: подсолнечное масло легкое и поэтому легко впитывается кожей. Мягко массирующими движениями нанесите его на кожу и подождите, пока антиоксиданты сделают свое дело.
  3. Антивозрастной крем: нанесение на кожу непосредственно помогает увлажнить ее, а также может уменьшить признаки старения, защищая кожу от ультрафиолетовых лучей.
  4. Средство для снятия макияжа: это масло с высоким содержанием витаминов, которые служат антиоксидантами, также можно использовать для снятия макияжа, нанеся несколько капель на ватный диск.
  5. Увлажнитель: один из его основных компонентов, витамин Е, сегодня используется в большинстве косметических средств. Поскольку он восстанавливает кожу и защищает ее от солнечных лучей, его можно наносить на кожу в качестве увлажняющего крема перед выходом на улицу. 
  6. Масло для волос: как и любое другое масло для волос, вы можете использовать подсолнечное масло для массажа волос за 30 минут до душа. После мытья волосы будут без пушения с естественным блеском.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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