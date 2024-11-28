Эти цвета в одежде вас старят, лучше избегайте их

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Мария Шеди назвала цвета, которые могут добавлять возраст и тем самым портить весь образ.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гардероб

По ее словам, цвета очень сильно влияют на внешний вид. Больше всего оказывают влияние цвета, которые находятся у лица. Так, значительно прибавить возраст могут желтый, горчичный, черный, сливовый, холодный серый и пастельные тона, например, бежевый, кремовый, как сообщает Москва 24.

Кожа может стать на вид тусклой и бледной, если вы будете носить насыщенную серую, сине-серую одежду. Эти оттенки еще подчеркивают морщины на лице. Не стоит выбирать одежду с горловиной сливового оттенка.

"Сливовый может быть шикарным в аксессуарах, но если использовать его в портретной зоне, он может добавить возраста и сделать черты лица более жесткими. Поэтому я рекомендую заменять его на более теплый оттенок", — отметила Мария Шеди.

Стилист добавила, что следует быть аккуратными с цветом фуксия. Он подчеркивает морщины, покраснения на коже. Желтый и горчичный ухудшают цвет лица.

Если вы очень любите черный цвет и не можете от него отказаться, то его нужно смягчать яркими акцентами. К примеру, используйте красную помаду для губ или ярко накрасьте глаза. Можно добавить аксессуары, например, сережки, платок.

Омолаживающими цветами считаются белый или молочный, голубой, нежно-розовый.

Уточнения

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:



причёски (парикмахер, стилист по причёскам, колорист);

макияжа (визажист);

одежды (стилист-имиджмейкер);

украшений (ювелирный стилист);

фотообраза (фотограф-стилист).

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