SPF не только для лета: защитите свою кожу круглый год

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Солнцезащитный крем — важная часть ухода за кожей, но мифы о SPF до сих пор мешают многим использовать его правильно. Вот несколько популярных заблуждений, в которые пора перестать верить.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0 Шампунь и кондиционер

Мифы о SPF

SPF нужен только летом

Это неправда! Ультрафиолетовое излучение активно круглый год, даже в пасмурную погоду. UVA-лучи, которые проникают в глубокие слои кожи, не зависят от сезона.

SPF 50 защищает лучше, чем SPF 30

Разница между ними минимальна. SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, а SPF 50 — около 98%. Гораздо важнее правильно наносить средство и обновлять его в течение дня.

Смуглая кожа не нуждается в SPF

Это заблуждение! Ультрафиолетовые лучи наносят вред коже любого оттенка, вызывая фотостарение, гиперпигментацию и повышая риск рака кожи.

В помещении SPF не нужен

Не всё так просто. UVA-лучи легко проходят через стекло, поэтому защита нужна, если вы проводите много времени рядом с окном или в машине.

SPF — это не только летняя необходимость, но и ежедневная привычка, которая помогает сохранить здоровье и молодость кожи. Правильное использование солнцезащитного крема защитит вас от фотостарения, пигментации и других проблем.

Защита от солнца — это не временная мера, а важная часть ежедневного ухода за кожей. Понимание особенностей SPF и отказ от мифов помогут сохранить её здоровье, молодость и красоту на долгие годы.

Используйте солнцезащитные средства регулярно, выбирайте подходящий SPF и наносите крем правильно, чтобы предотвратить фотостарение, гиперпигментацию и серьёзные заболевания.

Забота о коже сегодня — это инвестиция в ваше будущее!

Уточнения

Солнцезащитный крем - специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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