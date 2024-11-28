Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали стоимость отдыха на горнолыжных курортах
Как предотвратить неприятные запахи и поддерживать холодильник в чистоте
Где и как наносить духи для долгого и гармоничного аромата
Самые красивые национальные парки мира, которые стоит посетить
Легенда бокса из США утверждает, что Усик был бы ничтожеством в его эпоху
Продукты, которые тихо убивают ваше сердце — что исключить из рациона
Свёкла: кому её не стоит есть по медицинским показаниям
Эксперт рассказал, как легко пережить смену часового пояса
11-летний сын Жанны Фриске и Шепелева сыграет в кино с дочерью Сергея Жукова

SPF не только для лета: защитите свою кожу круглый год

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитный крем — важная часть ухода за кожей, но мифы о SPF до сих пор мешают многим использовать его правильно. Вот несколько популярных заблуждений, в которые пора перестать верить.

Шампунь и кондиционер
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0
Шампунь и кондиционер

Мифы о SPF

SPF нужен только летом

Это неправда! Ультрафиолетовое излучение активно круглый год, даже в пасмурную погоду. UVA-лучи, которые проникают в глубокие слои кожи, не зависят от сезона.

SPF 50 защищает лучше, чем SPF 30

Разница между ними минимальна. SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, а SPF 50 — около 98%. Гораздо важнее правильно наносить средство и обновлять его в течение дня.

Смуглая кожа не нуждается в SPF

Это заблуждение! Ультрафиолетовые лучи наносят вред коже любого оттенка, вызывая фотостарение, гиперпигментацию и повышая риск рака кожи.

В помещении SPF не нужен

Не всё так просто. UVA-лучи легко проходят через стекло, поэтому защита нужна, если вы проводите много времени рядом с окном или в машине.

SPF — это не только летняя необходимость, но и ежедневная привычка, которая помогает сохранить здоровье и молодость кожи. Правильное использование солнцезащитного крема защитит вас от фотостарения, пигментации и других проблем.

Защита от солнца — это не временная мера, а важная часть ежедневного ухода за кожей. Понимание особенностей SPF и отказ от мифов помогут сохранить её здоровье, молодость и красоту на долгие годы.

Используйте солнцезащитные средства регулярно, выбирайте подходящий SPF и наносите крем правильно, чтобы предотвратить фотостарение, гиперпигментацию и серьёзные заболевания.

Забота о коже сегодня — это инвестиция в ваше будущее!

Уточнения

Солнцезащитный крем - специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Трактор Сталинец С-60. Великий советский труженник тыла и фронта Дмитрий Плотников Рацион питания помог динозаврам не просто выжить, но доминировать на суше Игорь Буккер Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Можно ли похудеть, выполняя планку
Можно ли похудеть, выполняя планку
Последние материалы
Легенда бокса из США утверждает, что Усик был бы ничтожеством в его эпоху
Продукты, которые тихо убивают ваше сердце — что исключить из рациона
Свёкла: кому её не стоит есть по медицинским показаниям
Эксперт рассказал, как легко пережить смену часового пояса
11-летний сын Жанны Фриске и Шепелева сыграет в кино с дочерью Сергея Жукова
Красная икра своими руками: простой рецепт для гурманов
Шарики из кошачьей мяты: безопасное лакомство или риск для здоровья
Как не сорваться на пути к идеальной фигуре
Как помидоры укрепляют здоровье костей и сердца
Раскрыта схема мошенничества с выплатами бойцам СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.