Как не сорваться на пути к идеальной фигуре

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Экстремальные диеты и быстрые методы снижения веса нередко заканчиваются срывами и потерей результата. Об этом рассказала фитнес-тренер и специалист по адаптивной физической культуре Ольга Дерендеева.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Вред быстрых методов похудения

По словам Дерендеевой, изнурительные диеты дают кратковременный эффект и наносят вред организму.

"Риск срыва и потери формы после таких экстремальных практик очень велик", — отметила она.

Безопасное похудение возможно, если подходить к процессу разумно, контролируя калорийность рациона и избегая жёстких ограничений.

Как безопасно худеть

Контроль калорий

Для начала рассчитайте среднее количество потребляемых калорий через специальные приложения. Уменьшите эту норму на 15-20%. Такой подход поможет худеть постепенно и без вреда для организма.

Не отказывайтесь от любимых продуктов

Полный запрет на любимые блюда может вызвать психологический дискомфорт. Вместо этого наслаждайтесь ими в умеренных количествах.

Контролируйте перекусы

Даже небольшие, незаметные перекусы могут саботировать ваши усилия.

"Одна неучтенная конфета в день к концу недели превратится в лишний прием пищи", — подчеркнула Дерендеева.

Ставьте реалистичные цели

Важно понимать, что похудение — это процесс, требующий времени. Ставьте достижимые цели, чтобы не перегружать себя.

Разумный подход к похудению — это баланс между контролем калорий, отказом от экстремальных диет и умеренными ограничениями. Такой метод поможет избежать срывов, сохранить здоровье и добиться устойчивого результата.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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