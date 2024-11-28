Как не сорваться на пути к идеальной фигуре

Экстремальные диеты и быстрые методы снижения веса нередко заканчиваются срывами и потерей результата. Об этом рассказала фитнес-тренер и специалист по адаптивной физической культуре Ольга Дерендеева.
По словам Дерендеевой, изнурительные диеты дают кратковременный эффект и наносят вред организму.
"Риск срыва и потери формы после таких экстремальных практик очень велик", — отметила она.
Безопасное похудение возможно, если подходить к процессу разумно, контролируя калорийность рациона и избегая жёстких ограничений.
Контроль калорий
Для начала рассчитайте среднее количество потребляемых калорий через специальные приложения. Уменьшите эту норму на 15-20%. Такой подход поможет худеть постепенно и без вреда для организма.
Не отказывайтесь от любимых продуктов
Полный запрет на любимые блюда может вызвать психологический дискомфорт. Вместо этого наслаждайтесь ими в умеренных количествах.
Контролируйте перекусы
Даже небольшие, незаметные перекусы могут саботировать ваши усилия.
"Одна неучтенная конфета в день к концу недели превратится в лишний прием пищи", — подчеркнула Дерендеева.
Ставьте реалистичные цели
Важно понимать, что похудение — это процесс, требующий времени. Ставьте достижимые цели, чтобы не перегружать себя.
Разумный подход к похудению — это баланс между контролем калорий, отказом от экстремальных диет и умеренными ограничениями. Такой метод поможет избежать срывов, сохранить здоровье и добиться устойчивого результата.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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