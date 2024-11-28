Простые шаги, чтобы перестать есть слишком много

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Переедание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и ожирение.

Фото: freepik яичница с беконом

О том, как справиться с этой проблемой, рассказала врач-диетолог и эндокринолог Мария Дмитриева.

Почему мы переедаем

Главной причиной переедания Дмитриева назвала голодание. Мозг подаёт сигналы о голоде каждые три-четыре часа, поэтому пропуски приёмов пищи могут привести к неконтролируемому аппетиту.

«Если вы не едите целый день, то к ужину будет сложно остановиться», — объяснила врач.

Как избежать переедания

Регулярное питание

Старайтесь есть два-три раза в день с перекусами, если это необходимо. Такой режим поможет избежать сильного голода и защитит от переедания.

Медленный приём пищи

Ешьте не спеша. Это даст вашему мозгу время распознать сытость и предотвратит переедание.

Отказ от экранов во время еды

Привычка есть перед телевизором или смартфоном снижает контроль над количеством съеденного.

Снижение потребления сахара, соли и жиров

Эти компоненты пищи могут стимулировать аппетит и способствовать перееданию.

Полноценные и вкусные блюда

Сбалансированное питание — это не только полезно, но и приятно. Дмитриева советует делать приёмы пищи разнообразными, чтобы получать удовольствие от еды без необходимости «добивать» калориями.

Переедание — это проблема, которая решается простыми привычками: регулярное питание, осознанный подход к приёму пищи и внимание к качеству рациона помогут улучшить здоровье и предотвратить проблемы, связанные с лишним весом.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.



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