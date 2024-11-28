Обезжиренные продукты: скрытая угроза вашему здоровью

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Обезжиренные продукты не помогают сбросить лишний вес так, как многие считают. Об этом в интервью изданию рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Фото: pxhere творог

Почему обезжиренные продукты не так эффективны

По словам эксперта, отсутствие жира в продукте не означает, что он низкокалорийный. Часто в обезжиренную кисломолочную продукцию, батончики и готовые блюда добавляют сахар и другие ингредиенты, чтобы компенсировать вкус.

"Обезжиренный — это не значит снижение калорийности. Очень часто в такие продукты добавляют много сахара и других добавок. И на самом деле лучше бы они были жирными", — отметила Тараско.

Важность жира в продуктах

Диетолог подчеркнула, что жиры важны для организма, поскольку они содержат жирорастворимые витамины A и D. Исключение жира из рациона может привести к дефициту этих витаминов, что негативно скажется на здоровье.

Например, обезжиренный творог всё равно остаётся калорийным за счёт высокого содержания белка, но при этом теряет полезные свойства, связанные с содержанием жиров.

Подход к питанию

Специалист предупредила, что деление продуктов на "хорошие" и "плохие" — это ошибка. Такой подход может нарушить работу пищеварительной системы и даже способствовать набору веса.

Правильное питание должно быть сбалансированным, и важно учитывать не только калорийность, но и питательную ценность продуктов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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