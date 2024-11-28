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Как похудеть любой ценой: 10 самых необычных способов

3:54
Моя семья » Красота и стиль

Во все времена люди стремились к идеалу. Идеальное тело всегда было в центре внимания, а мода диктовала свои правила: то пышные формы, то стройность.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Ради заветной фигуры человечество изобретало порой крайне радикальные и необычные способы похудения. Мы составили таймлайн самых популярных методик, которые оставили след в истории.

XX век: первые эксперименты с похудением

Начало XX века: сжигатели жира

В самом начале 1900-х в США появились первые "жиросжигающие" таблетки на основе тиреоидного экстракта.

Они действительно помогали худеть, но вызывали серьёзные проблемы со здоровьем: учащённое сердцебиение, боли в груди и сбои работы щитовидной железы.

Несмотря на опасные побочные эффекты, эти препараты продавались свободно до 1960-х годов.

1970-е: магическое растение

Эфедра, используемая для лечения астмы, неожиданно стала популярной среди тех, кто хотел похудеть.

Побочным эффектом растения была потеря веса, но регулярное применение вызывало серьёзные проблемы с сердцем и нервной системой.

В 2004 году эфедру запретили.

1980-е: липосакция

Революция в борьбе с лишним весом произошла благодаря итальянским хирургам отцу и сыну Фишер.

Липосакция позволила физически удалять жировую ткань. Метод быстро усовершенствовался, но из-за сложности операций и высоких цен его могут позволить себе немногие.

1990-е: отрицательная диета

Популярность приобрела идея употреблять продукты с так называемой отрицательной калорийностью: сельдерей, брокколи, спаржу.

Теория проста — организм тратит больше калорий на переваривание, чем получает из пищи. Однако питание исключительно такими продуктами может вызвать проблемы с пищеварением и дефицит важных микроэлементов.

XXI век: новые технологии в борьбе с весом

2010-е: рот на замок

В Новой Зеландии изобрели Dental Slim Diet Control — устройство, которое скрепляет зубы магнитной защёлкой. Пациент может лишь слегка приоткрыть рот, чтобы говорить или пить жидкость.

Несмотря на эффективность (минус 6-7 кг за две недели), метод вызвал критику за свою радикальность.

2015-е: иглорефлексотерапия

Иглоукалывание стало популярным методом, обещающим наладить обмен веществ, убрать отёки и улучшить пищеварение.

Однако эффект такого способа кратковременный, а иглы нельзя использовать длительно.

2020-е: бионити и препараты для похудения

  • Бионити: Полидиоксаноновые нити, вводимые под кожу, помогают подтянуть ткани и даже бороться с жировыми отложениями. Процедура "Мальтийский крест" особенно популярна для уменьшения объёмов в области живота.
  • Препараты для похудения: Лекарства вроде "Оземпика" (семаглутид) изначально разрабатывались для лечения диабета, но их эффект подавления аппетита привлёк внимание желающих похудеть.Препарат снижает чувство голода и способствует быстрой потере веса, но применять его нужно строго под наблюдением врача из-за побочных эффектов.

Найдите свой путь

История борьбы с лишним весом показывает, что люди готовы на многое ради стройности. Но вместо радикальных методов важно найти подход, который соответствует вашему здоровью и образу жизни.

Консультация со специалистом поможет избежать ошибок и добиться желаемого результата безопасно.

Уточнения

Липосакция - косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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