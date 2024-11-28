Как похудеть любой ценой: 10 самых необычных способов

Во все времена люди стремились к идеалу. Идеальное тело всегда было в центре внимания, а мода диктовала свои правила: то пышные формы, то стройность.
Ради заветной фигуры человечество изобретало порой крайне радикальные и необычные способы похудения. Мы составили таймлайн самых популярных методик, которые оставили след в истории.
Начало XX века: сжигатели жира
В самом начале 1900-х в США появились первые "жиросжигающие" таблетки на основе тиреоидного экстракта.
Они действительно помогали худеть, но вызывали серьёзные проблемы со здоровьем: учащённое сердцебиение, боли в груди и сбои работы щитовидной железы.
Несмотря на опасные побочные эффекты, эти препараты продавались свободно до 1960-х годов.
1970-е: магическое растение
Эфедра, используемая для лечения астмы, неожиданно стала популярной среди тех, кто хотел похудеть.
Побочным эффектом растения была потеря веса, но регулярное применение вызывало серьёзные проблемы с сердцем и нервной системой.
В 2004 году эфедру запретили.
1980-е: липосакция
Революция в борьбе с лишним весом произошла благодаря итальянским хирургам отцу и сыну Фишер.
Липосакция позволила физически удалять жировую ткань. Метод быстро усовершенствовался, но из-за сложности операций и высоких цен его могут позволить себе немногие.
1990-е: отрицательная диета
Популярность приобрела идея употреблять продукты с так называемой отрицательной калорийностью: сельдерей, брокколи, спаржу.
Теория проста — организм тратит больше калорий на переваривание, чем получает из пищи. Однако питание исключительно такими продуктами может вызвать проблемы с пищеварением и дефицит важных микроэлементов.
2010-е: рот на замок
В Новой Зеландии изобрели Dental Slim Diet Control — устройство, которое скрепляет зубы магнитной защёлкой. Пациент может лишь слегка приоткрыть рот, чтобы говорить или пить жидкость.
Несмотря на эффективность (минус 6-7 кг за две недели), метод вызвал критику за свою радикальность.
2015-е: иглорефлексотерапия
Иглоукалывание стало популярным методом, обещающим наладить обмен веществ, убрать отёки и улучшить пищеварение.
Однако эффект такого способа кратковременный, а иглы нельзя использовать длительно.
2020-е: бионити и препараты для похудения
История борьбы с лишним весом показывает, что люди готовы на многое ради стройности. Но вместо радикальных методов важно найти подход, который соответствует вашему здоровью и образу жизни.
Консультация со специалистом поможет избежать ошибок и добиться желаемого результата безопасно.
Липосакция - косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.
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