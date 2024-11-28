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Косметическое питание: секрет сияющей и молодой кожи

3:55
Моя семья » Красота и стиль

Здоровая кожа — это не только правильный уход снаружи, но и сбалансированное питание изнутри.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Концепция "косметического питания" предполагает особый подход к рациону, который учитывает тип старения кожи и помогает замедлить возрастные изменения. Специалист по фейспластике Бабуева Аюна, делится рекомендациями по питанию, способному вернуть коже здоровье и сияние.

Что такое косметическое питание

Косметическое питание — это система питания, направленная на улучшение состояния кожи за счёт правильного подбора продуктов. Оно помогает:

  • активизировать выработку коллагена.
  • насытить организм антиоксидантами.
  • укрепить защитный барьер кожи.

Ключевые компоненты рациона:

  • Витамины A, C, E.
  • Омега-3 жирные кислоты.
  • Продукты, содержащие белки и коллаген.

Регулярное употребление этих компонентов помогает коже сохранять упругость и увлажнённость. Первые результаты становятся заметны уже через несколько недель.

Как слизеобразующие продукты влияют на кожу

Некоторые продукты питания могут провоцировать избыток слизи в организме. Это не только ухудшает лимфоотток, но и приводит к отёкам и тусклости кожи

Слизеобразующие продукты:

  • Выпечка, хлеб, сладости.
  • Молочные продукты.
  • Картофель, макароны, рис.
  • Мясо, сыр, бананы.

Чтобы снизить негативное влияние, важно включать в рацион щелочные продукты:

  • Зелень, цитрусовые, имбирь, куркума.
  • Воду с лимоном, зелёные соки и чаи.

Поддержание кислотно-щелочного баланса позволяет улучшить общее состояние кожи и организма.

Питание для разных типов старения кожи

Каждый тип старения требует индивидуального подхода.

Деформационный тип (морфологический)

Этот тип характерен для людей с избыточным весом и фигурой типа "яблоко".

Проблемы:

  • отёки.
  • застой лимфы.

Рекомендации:

  • Исключить слизеобразующие продукты.
  • Употреблять больше зелени и лёгкой пищи.
  • Не переедать на ночь.

Мелкоморщинистый тип

Обладатели этого типа имеют тонкую кожу с минимальным количеством подкожно-жировой клетчатки.

Проблемы:

  • обезвоживание.
  • морщины.

Рекомендации:

  • Включить в рацион растительные масла, витамины A и D, омега-кислоты.
  • Употреблять костный бульон и холодец.
  • Сократить сахар и сладости.

Усталый тип старения

Тип характерен для худощавых людей, у которых с возрастом уменьшается объём жировых пакетов на лице.

Проблемы:

  • уставший вид к вечеру.
  • ослабление мышц.

Рекомендации:

  • Употреблять больше зелени, растительных жиров.
  • Включить продукты с коллагеном.
  • Ограничить слизеобразующие продукты.

Мускульный тип старения

Характерен для представителей монголоидной расы и некоторых европейцев.

Проблемы:

  • истончение кожи.
  • выраженные носогубные складки.

Рекомендации:

  • Снизить потребление слизеобразующих продуктов.
  • Поддерживать баланс витаминов и минералов.
  • Включить в рацион антиоксиданты и жирорастворимые витамины.

Для замедления старения важно не только восполнять дефицит питательных веществ, но и учитывать особенности организма.

Сбалансированное питание, богатое витаминами, антиоксидантами и коллагеном, поможет поддерживать кожу в отличном состоянии.

Не забывайте следить за работой желудочно-кишечного тракта — от его состояния напрямую зависит усвоение полезных веществ.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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