Косметическое питание: секрет сияющей и молодой кожи

3:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровая кожа — это не только правильный уход снаружи, но и сбалансированное питание изнутри.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Концепция "косметического питания" предполагает особый подход к рациону, который учитывает тип старения кожи и помогает замедлить возрастные изменения. Специалист по фейспластике Бабуева Аюна, делится рекомендациями по питанию, способному вернуть коже здоровье и сияние.

Что такое косметическое питание

Косметическое питание — это система питания, направленная на улучшение состояния кожи за счёт правильного подбора продуктов. Оно помогает:

активизировать выработку коллагена.

насытить организм антиоксидантами.

укрепить защитный барьер кожи.

Ключевые компоненты рациона:

Витамины A, C, E.

Омега-3 жирные кислоты.

Продукты, содержащие белки и коллаген.

Регулярное употребление этих компонентов помогает коже сохранять упругость и увлажнённость. Первые результаты становятся заметны уже через несколько недель.

Как слизеобразующие продукты влияют на кожу

Некоторые продукты питания могут провоцировать избыток слизи в организме. Это не только ухудшает лимфоотток, но и приводит к отёкам и тусклости кожи

Слизеобразующие продукты:

Выпечка, хлеб, сладости.

Молочные продукты.

Картофель, макароны, рис.

Мясо, сыр, бананы.

Чтобы снизить негативное влияние, важно включать в рацион щелочные продукты:

Зелень, цитрусовые, имбирь, куркума.

Воду с лимоном, зелёные соки и чаи.

Поддержание кислотно-щелочного баланса позволяет улучшить общее состояние кожи и организма.

Питание для разных типов старения кожи

Каждый тип старения требует индивидуального подхода.

Деформационный тип (морфологический)

Этот тип характерен для людей с избыточным весом и фигурой типа "яблоко".

Проблемы:

отёки.

застой лимфы.

Рекомендации:

Исключить слизеобразующие продукты.

Употреблять больше зелени и лёгкой пищи.

Не переедать на ночь.

Мелкоморщинистый тип

Обладатели этого типа имеют тонкую кожу с минимальным количеством подкожно-жировой клетчатки.

Проблемы:

обезвоживание.

морщины.

Рекомендации:

Включить в рацион растительные масла, витамины A и D, омега-кислоты.

Употреблять костный бульон и холодец.

Сократить сахар и сладости.

Усталый тип старения

Тип характерен для худощавых людей, у которых с возрастом уменьшается объём жировых пакетов на лице.

Проблемы:

уставший вид к вечеру.

ослабление мышц.

Рекомендации:

Употреблять больше зелени, растительных жиров.

Включить продукты с коллагеном.

Ограничить слизеобразующие продукты.

Мускульный тип старения

Характерен для представителей монголоидной расы и некоторых европейцев.

Проблемы:

истончение кожи.

выраженные носогубные складки.

Рекомендации:

Снизить потребление слизеобразующих продуктов.

Поддерживать баланс витаминов и минералов.

Включить в рацион антиоксиданты и жирорастворимые витамины.

Для замедления старения важно не только восполнять дефицит питательных веществ, но и учитывать особенности организма.

Сбалансированное питание, богатое витаминами, антиоксидантами и коллагеном, поможет поддерживать кожу в отличном состоянии.

Не забывайте следить за работой желудочно-кишечного тракта — от его состояния напрямую зависит усвоение полезных веществ.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.