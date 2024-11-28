Ваш гид по типам кожи: от сухой до комбинированной

Начало ухода за кожей всегда начинается с определения её типа. Это ключевой шаг, который поможет подобрать эффективные средства и процедуры. Разберёмся, как понять, какой у вас тип кожи, и что нужно для её здоровья и красоты.
Традиционно выделяют четыре основных типа кожи:
Кроме того, чувствительная кожа часто рассматривается как отдельная категория, хотя это скорее состояние, чем тип.
Нормальная кожа (сбалансированная)
Нормальная кожа — мечта многих. Она отличается отсутствием явных проблем, мелкими порами, ровным тоном и хорошей защитной функцией. Основные признаки:
Рекомендации по уходу:
Сухая кожа
Сухая кожа нуждается в особой заботе, так как ей часто не хватает влаги. Основные признаки:
Рекомендации по уходу:
Жирная кожа
Жирная кожа часто блестит и склонна к высыпаниям, но имеет свои преимущества, например, медленное старение. Основные признаки:
Рекомендации по уходу:
Комбинированная кожа
У обладателей комбинированной кожи Т-зона (лоб, нос, подбородок) чаще всего жирная, а другие участки — сухие. Основные признаки:
Рекомендации по уходу:
Чувствительная кожа
Чувствительная кожа может реагировать на косметику, погоду или стресс. Основные признаки:
Рекомендации по уходу:
Главное в уходе
Кожа может меняться со временем из-за возраста, климата или состояния здоровья. Следите за её потребностями и корректируйте уход.
Правильно подобранные средства помогут добиться здорового и сияющего вида.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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