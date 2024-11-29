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Как ухаживать за руками зимой, чтобы избежать сухости и трещин

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Зимой руки женщин подвергаются особому стрессу: холодный воздух, частое мытье посуды и использование абразивных средств приводят к сильной сухости и повреждениям кожи. Косметолог Ирина Созинова, с опытом работы более 14 лет, делится советами по уходу за руками в холодное время года.

Руки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки

В первую очередь, для сохранения увлажненности кожи рекомендуется использовать питательные кремы с глицерином, маслами ши или кокоса после каждого мытья рук, а также увлажнять кутикулу. Зимой полезными будут парафиновые ванночки, которые не только увлажняют кожу, но и способствуют улучшению кровообращения. Также необходимо носить перчатки из натуральных материалов, чтобы минимизировать воздействие холода на кожу.

Для усиленного увлажнения Ирина советует использовать ночные маски, которые помогают активным компонентам проникать в кожу глубже. Пилинг один раз в неделю также поможет обновить кожу и улучшить её внешний вид. Не забывайте о внутреннем увлажнении — питьевая вода и продукты с омега-3, такие как рыба и орехи, способствуют здоровью кожи.

Такой комплексный уход поможет сохранить руки увлажненными и ухоженными в зимний период.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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