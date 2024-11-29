Как бальзамы для губ защищают от холода и сухости

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой бальзам для губ становится незаменимым продуктом, поскольку кожа в этой области особенно подвержена повреждениям от холода и сухого воздуха. Топ-визажист и преподаватель Ксения Бохо рассказала, какие компоненты должны быть в идеальном бальзаме для губ, чтобы он действительно обеспечивал уход и защиту.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Важнейшими составляющими являются натуральные масла (миндальное, ши, жожоба), которые интенсивно увлажняют, и экстракты растений (ромашка, календула, алоэ вера), которые успокаивают и снимают раздражение. Витамины A и E укрепляют кожу, а пантенол и мед — идеально подходят для восстановления треснувших губ. Для летнего периода важен SPF, который защищает от ультрафиолетового излучения и предотвращает преждевременное старение кожи губ. Воск, растительный или пчелиный, помогает разгладить и увлажнить губы, придавая им упругость.

Ксения подчеркивает, что при выборе бальзама важно учитывать потребности кожи губ, чтобы сохранить их мягкость и здоровье в любое время года.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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