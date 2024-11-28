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Как сделать ремонт квартиры без нервов и лишних трат

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Ремонт квартиры — это большой и сложный процесс, который требует тщательной подготовки и планирования. Чтобы избежать финансовых и организационных проблем, важно продумать каждый этап. Во-первых, всегда закладывайте непредвиденные расходы и покупайте материалы с запасом. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в процессе работы.

Рабочий, ремонт
Фото: Вадим Савицкий
Рабочий, ремонт

Во-вторых, лучше всего искать рабочих в постпраздничный период, когда цены могут быть ниже, а выбор подрядчиков шире. Также стоит заранее решить, где вы будете жить во время ремонта. Переезд к родственникам или поэтапный ремонт с защитой жилых комнат от пыли — лучшие варианты для минимизации неудобств.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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