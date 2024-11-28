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Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии

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Моя семья » Красота и стиль

Современной женщине для гармоничного и уверенного ощущения в разных ситуациях, сезонах и настроениях рекомендуется иметь разнообразные ароматы. Специалисты советуют, что, как и с одеждой, парфюм должен быть подобран под конкретные обстоятельства.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Например, для утреннего выхода в офис лучше выбрать легкий и свежий аромат, тогда как для вечернего мероприятия подойдут более насыщенные и чувственные композиции. Кроме того, ароматы должны соответствовать сезону: зимой — теплые и глубокие, летом — легкие и цветочные. Также стоит учитывать влияние настроения и образа жизни, подбирая ароматы для путешествий, важных событий или повседневной активности.

В идеале коллекция парфюмов должна насчитывать 5-7 флаконов, что обеспечит выбор на все случаи жизни и подарит нужное настроение в каждый момент.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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