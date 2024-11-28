Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней

Министерство здравоохранения Подмосковья предупредило о рисках, связанных с популярными процедурами по уходу за собой, такими как маникюр и наращивание ресниц. Специалисты рассказали, что неправильное использование инструментов, например, недезинфицированные ножницы, может привести к заражению различными инфекциями, от грибка до гепатита. Грибковая инфекция может проявиться через годы, поскольку споры грибка размножаются медленно.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Также существует опасность ультрафиолетового излучения от ламп для сушки ногтей, которое может спровоцировать рак кожи. Частые посещения салонов могут ослабить ногти, требуя использования питательных средств для их восстановления.

Наращивание ресниц тоже несет риски, включая аллергические реакции на клей и поражения кожи, вызванные клещом-паразитом. Эти заболевания требуют долгого и дорогостоящего лечения, а травмы век могут повлиять на зрение. Также наращивание ресниц нарушает питание натуральных волосков, что может привести к их выпадению.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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