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Нежная кожа вокруг глаз зимой. Как сохранить её сияние?

2:57
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа вокруг глаз становится особенно уязвимой. Холодный воздух, ветер и перепады температуры могут вызывать сухость, покраснение и преждевременные морщины. Поэтому важно уделить особое внимание этому деликатному участку кожи в холодное время года. В этой статье мы рассмотрим основные рекомендации по уходу за кожей вокруг глаз зимой.

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Увлажнение

Зимой воздух становится более сухим, что может привести к потере влаги в коже. Используйте увлажняющие кремы и гели для области вокруг глаз, содержащие гиалуроновую кислоту, витамин E или экстракты растений. Наносите средство дважды в день — утром и вечером, чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажнённости.

Защита от холода

При выходе на улицу обязательно используйте солнцезащитные очки. Они не только защищают глаза от ультрафиолетовых лучей, но и предотвращают воздействие холодного ветра на чувствительную кожу вокруг глаз. Также можно использовать шарф или капюшон, чтобы закрыть эту область.

Питательные маски

Регулярно делайте питательные маски для области вокруг глаз. Используйте натуральные ингредиенты, такие как алоэ вера, мёд или кокосовое масло. Эти компоненты помогут восстановить кожу, увлажнить её и сделать более эластичной.

Избегайте агрессивных средств

Откажитесь от использования агрессивных очищающих средств и скрабов в области вокруг глаз. Они могут вызвать раздражение и пересушивание кожи. Лучше выбирайте мягкие очищающие молочко или гели, которые нежно удаляют макияж и загрязнения.

Правильное питание

Не забывайте о важности питания для здоровья кожи. Убедитесь, что ваш рацион богат витаминами и минералами. Включите в него больше свежих овощей, фруктов, орехов и рыбы. Это поможет поддерживать кожу увлажненной изнутри.

Регулярный массаж

Массаж области вокруг глаз улучшает кровообращение и способствует лучшему усвоению питательных веществ из кремов. Используйте безымянные пальцы для лёгкого похлопывания по коже в направлении от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Соблюдение режима сна

Недостаток сна может негативно сказаться на состоянии кожи вокруг глаз, приводя к появлению темных кругов и отечности. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки и придерживайтесь регулярного режима сна.

Уход за кожей вокруг глаз зимой требует особого внимания и заботы. Следуя простым рекомендациям, вы сможете сохранить эту деликатную область кожи увлажненной, здоровой и красивой даже в самые холодные месяцы года.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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