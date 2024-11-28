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Как чрезмерный уход и неправильное питание вызывают угревую сыпь

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Косметолог Алексей Едемский объяснил основные причины появления прыщей на лице. Одна из частых ошибок — чрезмерная гигиена, которая может привести к удалению кожного сала, выполняющего роль естественного антисептика.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Также неправильное питание, частое использование декоративной косметики и проблемы с зубами могут спровоцировать угревую сыпь. Косметолог подчеркнул, что инфекции в ротовой полости, такие как кариес или воспаление десен, могут ослаблять местный иммунитет и усиливать воспаления на коже. Гормональный дисбаланс и стресс также играют важную роль в появлении прыщей.

Еще одной причиной, по словам Едемского, являются чрезмерные физические нагрузки, особенно у женщин, занимающихся с большими весами в спортзале, что может привести к гормональным изменениям и обострению угревой болезни.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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