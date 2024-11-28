Три косметических средства, которые должен иметь каждый

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Мария Пилипенко делится секретами быстрого и эффективного макияжа с использованием трех простых, но незаменимых продуктов. По ее словам, кремовые румяна — универсальное средство, которое можно наносить не только на щеки, но и на губы и веки, придавая лицу свежий и отдохнувший вид.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Косметика

Важной частью макияжа также является каял — мягкий карандаш, с помощью которого можно создать эффект густых ресниц, а гель для укладки бровей поможет держать форму в течение всего дня.

Пилипенко подчеркивает, что все эти средства легко использовать даже в условиях ограниченного времени и без профессиональных кистей.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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