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Три косметических средства, которые должен иметь каждый

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Моя семья » Красота и стиль

Визажист Мария Пилипенко делится секретами быстрого и эффективного макияжа с использованием трех простых, но незаменимых продуктов. По ее словам, кремовые румяна — универсальное средство, которое можно наносить не только на щеки, но и на губы и веки, придавая лицу свежий и отдохнувший вид.

Косметика
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Косметика

Важной частью макияжа также является каял — мягкий карандаш, с помощью которого можно создать эффект густых ресниц, а гель для укладки бровей поможет держать форму в течение всего дня.

Пилипенко подчеркивает, что все эти средства легко использовать даже в условиях ограниченного времени и без профессиональных кистей.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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