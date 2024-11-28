Пять косметических средств, которые могут навредить коже вокруг глаз

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Кожа вокруг глаз требует особого ухода, но часто мы наносим ей вред, используя неподходящую косметику. Какие же продукты следует исключить из своего бьюти-арсенала?

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Зона вокруг глаз — одна из самых чувствительных, поэтому выбор уходовых и декоративных средств здесь особенно важен. В этой статье мы вместе с врачом-косметологом и врачом-дерматологом Ольгой Андрияновой Maire Claire рассмотрел продукты, которые не стоит использовать в этой области.

Крем для тела или рук. Специальный крем для кожи вокруг глаз — это неотъемлемый элемент антивозрастного ухода. Многие девушки используют крем для рук, надеясь на омолаживающий эффект, но это не всегда оправдано. Кожа под глазами тоньше и не имеет подкожно-жировой клетчатки и сальных желез, что делает её более уязвимой к тёмным кругам и отёкам. Для этой нежной зоны существуют специальные кремы и сыворотки, которые предназначены именно для неё. Крем с гиалуроновой кислотой. Обычный крем для лица с гиалуроновой кислотой не подходит для ухода за кожей вокруг глаз. Для этой зоны нужен особый крем, содержащий антиоксиданты, аминокислоты или пептиды, которые помогут бороться с морщинами и разглаживать их. Идеальным вариантом может стать крем с витамином С, ниацинамидом, пептидами или керамидами. Эти компоненты уплотнят кожу, уменьшат круги, а витамин К, экстракт зелёного чая или полифенолы снимут отёки и омолодят кожу. Наносить сыворотки и кремы в область вокруг глаз следует не позднее чем за полчаса до сна, чтобы избежать отёчности. Гидрогелевые патчи. Популярные гидрогелевые патчи из Кореи и Японии забирают влагу, а не увлажняют кожу вокруг глаз. Это может привести к дерматиту или усилить отёчность. Масла. Косметическое масло не оказывает омолаживающего эффекта, а лишь создаёт ненужный слой на коже, затрудняя её дыхание в этой деликатной области. Тональный крем. Обычный тональный крем не предназначен для области вокруг глаз и может привести к сухости кожи. Подходящим вариантом может быть только консилер, подобранный по типу кожи.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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