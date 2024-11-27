Как создать объемные губы с помощью макияжа

Визажист Мария Пилипенко поделилась техникой макияжа, которая помогает сделать губы более объемными и выразительными. Начинать нужно с легкого тонирования губ тональным кремом с помощью спонжа. Это позволяет создать ровную основу для помады, так как цвет губ у каждого индивидуален. Далее нужно очертить контур губ телесным карандашом, слегка выходя за линию, особенно в центральной части верхней и нижней губ. Важно аккуратно сгладить галочку на верхней губе. После этого контур можно прорисовать немного темнее розоватым карандашом.
Затем на губы наносится нюдовая помада с помощью пушистой кисти, растушевывая контур. Для дополнительного объема на помаду наносится блеск, а для визуального усиления формы можно пройтись бронзером над галочкой верхней губы. Пилипенко не советует использовать хайлайтер в этой зоне, так как это не добавит объема, а может сделать макияж устаревшим.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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