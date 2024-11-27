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Как выбрать идеальные ароматы для женщин за 40

1:21
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом предпочтения в парфюмерии у женщин меняются: легкие и фруктовые ароматы, ассоциирующиеся с юностью, отходят на второй план, а на их место приходят более сложные и глубокие композиции. Для женщин старше 40 лет химик-парфюмер Валерия Нестерова рекомендует обратить внимание на пудрово-ирисовые ароматы, а также те, что содержат древесные, цитрусовые и акватические ноты. Эти запахи подчеркивают богатый внутренний мир и жизненный опыт, при этом создают соответствующее аромавоздействие, которое влияет на настроение и атмосферу дня.

Эфирное масло
Фото: PxHere by Mareefe, PDM
Эфирное масло

Для делового стиля подойдут ароматы с древесными нотами, такими как сандал или белый кедр, которые создадут ощущение стабильности и подчеркнут статус. Для активного дня, с целью бодрости, Нестерова советует выбирать цитрусовые и акватические композиции, но с более зрелыми и солидными оттенками, избегая инфантильных запахов. Для романтических встреч и вечеринок идеально подойдут цветочные ароматы, особенно с розой, которая символизирует женственность. Важно также, чтобы такие ароматы содержали пачулевые ноты, которые придают композиции глубину и статусность.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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