Почему косметологи рекомендуют центеллу для борьбы с куперозом и розацеа

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Центелла азиатская, известная также как тигровая трава или готу кола, является мощным растительным ингредиентом, который используется в косметических средствах благодаря своим восстановительным свойствам. Это многолетнее растение с историей использования в традиционной медицине Индии и Китая более 3000 лет. Согласно легенде, тигры использовали центеллу для заживления ран, что послужило вдохновением для людей. В косметику она пришла в XX веке, а научные исследования подтвердили ее эффективность.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маска

Центелла богата антиоксидантами, антибактериальными и тонизирующими компонентами, которые укрепляют защитный барьер кожи, восстанавливают липидную мантию и помогают поддерживать увлажнение. Особенно полезна она для людей с чувствительной кожей, страдающей от купероза или розацеа, так как помогает укреплять сосуды и улучшать циркуляцию. Продукты с этим ингредиентом подходят для всех типов кожи, и с каждым годом их популярность продолжает расти.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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