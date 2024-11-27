Эксперт по омоложению назвала четыре правила для поддержания природной красоты надолго

Сохранить красоту и свежесть лица в любом возрасте одновременно и просто, и сложно. Эксперт по естественному омоложению Маргарита Морозова рассказала, какие правила помогут в этом.
Все каноны красоты — визуальные признаки здорового человека. Здоровье — это красиво, утверждает эксперт. Стратегия сохранения молодости и красоты созвучна здоровому образу жизни и включает три постулата, пишет сайт aif.ru.
Вот и всё: чтобы оставаться молодым, нужно следить за своим здоровьем, заключила эксперт. Соблюдайте режим сна, не допускайте отёков, используйте естественные методы оздоровления и омоложения — и тогда вы будете довольны своим отражением в зеркале.
Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.
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