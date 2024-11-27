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Эксперт по омоложению назвала четыре правила для поддержания природной красоты надолго

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Сохранить красоту и свежесть лица в любом возрасте одновременно и просто, и сложно. Эксперт по естественному омоложению Маргарита Морозова рассказала, какие правила помогут в этом.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Все каноны красоты — визуальные признаки здорового человека. Здоровье — это красиво, утверждает эксперт. Стратегия сохранения молодости и красоты созвучна здоровому образу жизни и включает три постулата, пишет сайт aif.ru.

  1. Не допускайте отёков. Утренние отёки не безобидны. Они формируют лимфожировые массивы, которые под воздействием гравитации и мимики формируют рельефы, делающие лицо неухоженным.
  2. Берегите правильную осанку. Утрата осанки — серьёзная причина возрастных изменений. Сутулость, текстовая шея — последствия технического прогресса. Все спазмы от тела по мышечной цепи передаются на плечи, шею и лицо.
  3. Сохраняйте мышцы в нормальном тонусе. Перенапряжение одних мышц провоцирует гипотонус других. Мышцы-депрессоры, ослабляя работу мышц-леваторов, формируют недовольное выражение.
  4. Соблюдайте режим сна и бодрствования. Нарушение режима сна и бодрствования приводит к сбою синтеза гормонов, ухудшая внешний вид и самочувствие.

Вот и всё: чтобы оставаться молодым, нужно следить за своим здоровьем, заключила эксперт. Соблюдайте режим сна, не допускайте отёков, используйте естественные методы оздоровления и омоложения — и тогда вы будете довольны своим отражением в зеркале.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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