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Топ-ингредиентов для увлажнения кожи в холодное время года

1:57
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Зимой кожа подвергается сильному воздействию холодного воздуха и отопления, что делает её сухой и обезвоженной. Для поддержания здоровья и увлажненности важно выбрать правильные ингредиенты для ухода. Рассмотрим, какие компоненты помогут вашей коже оставаться мягкой и увлажненной в холодные месяцы.

уход за кожей
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
уход за кожей

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — один из самых эффективных увлажняющих ингредиентов. Она обладает способностью удерживать влагу, поддерживая оптимальный уровень гидратации в коже. Использование средств с гиалуроновой кислотой помогает предотвратить сухость и улучшить текстуру кожи.

Масло ши

Масло ши известно своими питательными и восстанавливающими свойствами. Оно богато витаминами A и E, которые способствуют заживлению кожи, уменьшают сухость и шелушение, а также укрепляют её барьерные функции.

Ниацинамид

Ниацинамид, или витамин B3, помогает улучшить эластичность кожи и укрепить её защитный барьер. Этот компонент способствует удержанию влаги и уменьшает раздражения, делая кожу более здоровой и увлажненной.

Молочные протеины

Протеины, содержащиеся в молоке и молочных продуктах, идеально подходят для питания и увлажнения дермы. Они помогают восстановить водный баланс и придают коже мягкость и гладкость.

Кокосовое масло

Кокосовое масло — отличный натуральный увлажнитель, который обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Оно глубоко увлажняет кожу, защищая её от воздействия внешних факторов.

Правильный уход и выбор увлажняющих средств с этими ингредиентами помогут вашей коже оставаться увлажненной и здоровой даже в самый холодный зимний период.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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