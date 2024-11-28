Лучшие маски для восстановления волос после осветления

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осветление волос может сделать их ломкими, сухими и лишить естественного блеска. Чтобы вернуть локонам здоровье и упругость, не обязательно использовать дорогие профессиональные средства. Домашние маски— отличное решение для восстановления волос после осветления, которая поможет увлажнить и укрепить их структуру. Сегодня мы поделимся с вами несколькими интересными рецептами.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM Длинные волосы, заплетенные в косу

Маска с мёдом и оливковым маслом

Мёд — природный увлажнитель, а оливковое масло известно своими восстанавливающими свойствами. Смешайте 2 столовые ложки мёда и 3 столовые ложки оливкового масла. Нанесите смесь на волосы, начиная от корней и заканчивая кончиками. Оставьте маску на 30-40 минут, затем смойте теплой водой с шампунем. Эта маска питает и увлажняет волосы, делая их мягкими и блестящими.

Маска с авокадо и яйцом

Авокадо содержит витамины и жирные кислоты, которые питают волосы, а яйцо помогает восстанавливать их структуру. Разомните одно авокадо и смешайте его с яйцом. Нанесите маску на волосы и оставьте на 30 минут. После этого тщательно промойте локоны. Эта маска помогает восстановить поврежденные волосы, возвращая им эластичность.

Маска с кокосовым маслом и йогуртом

Кокосовое масло прекрасно увлажняет волосы, а йогурт помогает укрепить их изнутри. Смешайте 2 столовые ложки кокосового масла и 3 столовые ложки натурального йогурта. Нанесите на волосы, оставьте на 30 минут и смойте. Такая маска увлажнит и придаст локонам здоровый блеск.

Эти простые и доступные рецепты помогут восстановить волосы после осветления. Регулярное применение домашних масок улучшит их состояние, увлажнит и придаст здоровый блеск.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.