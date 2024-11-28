Как 102-летняя Дебора Секей ухаживает за кожей без антивозрастных кремов?

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вдохновляющая история Деборы Секей, которой исполнилось 102 года, доказывает, что молодость кожи зависит не только от кремов, но и от образа жизни. Работая три дня в неделю на собственном курорте в Мексике, она делится своими научно обоснованными советами по уходу за кожей, которые помогли ей сохранить здоровье и свежесть.

Фото: Freepik by freepik, PDM Бабушка на пляже

Активный образ жизни и правильное питание

Секей считает, что движение — это основа красоты и долголетия. Она ежедневно проходит пешком не менее 1,5 километров, а её рацион состоит из свежих, минимально обработанных продуктов. Рацион, богатый растительными компонентами, оказывает положительное влияние на состояние кожи, замедляя процессы старения, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Увлажнение и защита от солнца

Одним из главных секретов Деборы является ежедневное использование увлажняющего крема с SPF. По её словам, регулярное нанесение солнцезащитного крема защищает кожу от воздействия ультрафиолета, предотвращая появление морщин и пигментных пятен. Доктора подтверждают, что использование SPF 30 и выше эффективно против фотостарения.

Простая, но эффективная рутина

Вечерний уход за кожей для Секей включает тщательное удаление макияжа перед сном. Она считает, что это помогает коже "отдыхать" и предотвращает преждевременные возрастные изменения.

Советы Деборы Секей перекликаются с историями других долгожителей, которые также отмечают важность активности, здорового питания и регулярного ухода за кожей. Её пример вдохновляет заботиться о своём здоровье комплексно, чтобы продлить молодость и качество жизни.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.