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Как 102-летняя Дебора Секей ухаживает за кожей без антивозрастных кремов?

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Вдохновляющая история Деборы Секей, которой исполнилось 102 года, доказывает, что молодость кожи зависит не только от кремов, но и от образа жизни. Работая три дня в неделю на собственном курорте в Мексике, она делится своими научно обоснованными советами по уходу за кожей, которые помогли ей сохранить здоровье и свежесть.

Бабушка на пляже
Фото: Freepik by freepik, PDM
Бабушка на пляже

Активный образ жизни и правильное питание

Секей считает, что движение — это основа красоты и долголетия. Она ежедневно проходит пешком не менее 1,5 километров, а её рацион состоит из свежих, минимально обработанных продуктов. Рацион, богатый растительными компонентами, оказывает положительное влияние на состояние кожи, замедляя процессы старения, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Увлажнение и защита от солнца

Одним из главных секретов Деборы является ежедневное использование увлажняющего крема с SPF. По её словам, регулярное нанесение солнцезащитного крема защищает кожу от воздействия ультрафиолета, предотвращая появление морщин и пигментных пятен. Доктора подтверждают, что использование SPF 30 и выше эффективно против фотостарения.

Простая, но эффективная рутина

Вечерний уход за кожей для Секей включает тщательное удаление макияжа перед сном. Она считает, что это помогает коже "отдыхать" и предотвращает преждевременные возрастные изменения.

Советы Деборы Секей перекликаются с историями других долгожителей, которые также отмечают важность активности, здорового питания и регулярного ухода за кожей. Её пример вдохновляет заботиться о своём здоровье комплексно, чтобы продлить молодость и качество жизни.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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