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Нужно ли менять частоту пилинга в холодное время года?

1:40
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Зимой кожа подвергается воздействию низких температур, ветра и сухого воздуха из-за отопления. Это приводит к обезвоживанию, шелушению и тусклости. В этот период пилинг становится незаменимым этапом ухода, но важно знать меру и выбирать подходящие средства.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Зачем коже пилинг зимой?

Пилинг помогает удалить ороговевшие клетки, которые накапливаются из-за сухости и снижения регенерации эпидермиса. Регулярная эксфолиация улучшает текстуру кожи, выравнивает тон и способствует лучшему проникновению увлажняющих средств. Однако чрезмерное использование пилинга может нарушить защитный барьер и вызвать раздражение.

Как часто стоит делать пилинг?

  • Сухая и чувствительная кожа: 1 раз в 7–10 дней. Используйте мягкие кремовые или энзимные пилинги.
  • Нормальная и комбинированная кожа: 1–2 раза в неделю. Подойдут средства с фруктовыми кислотами или скрабы с мелкими гранулами.
  • Жирная кожа: 2 раза в неделю. Эксфолианты с салициловой кислотой помогут очистить поры и предотвратить высыпания.

Что учесть зимой?

После пилинга кожа становится более уязвимой к холоду и солнцу, поэтому используйте увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Избегайте агрессивных пилингов, чтобы не пересушить кожу.

Регулярный, но умеренный пилинг зимой помогает сохранить кожу свежей, гладкой и здоровой даже в условиях холода.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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