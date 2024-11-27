Нужно ли менять частоту пилинга в холодное время года?

Зимой кожа подвергается воздействию низких температур, ветра и сухого воздуха из-за отопления. Это приводит к обезвоживанию, шелушению и тусклости. В этот период пилинг становится незаменимым этапом ухода, но важно знать меру и выбирать подходящие средства.
Пилинг помогает удалить ороговевшие клетки, которые накапливаются из-за сухости и снижения регенерации эпидермиса. Регулярная эксфолиация улучшает текстуру кожи, выравнивает тон и способствует лучшему проникновению увлажняющих средств. Однако чрезмерное использование пилинга может нарушить защитный барьер и вызвать раздражение.
После пилинга кожа становится более уязвимой к холоду и солнцу, поэтому используйте увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Избегайте агрессивных пилингов, чтобы не пересушить кожу.
Регулярный, но умеренный пилинг зимой помогает сохранить кожу свежей, гладкой и здоровой даже в условиях холода.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.