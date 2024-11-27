Почему стоит задуматься об удалении филлеров?

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы тренды красоты заметно изменились. Если раньше объемные губы, чёткие скулы и "кукольные" черты лица были идеалом, то теперь всё больше людей стремятся к естественности. Вместо акцента на внешних изменениях в моде гармония, натуральная красота и индивидуальность. Разберём, почему избавление от филлеров стало новым трендом.

Фото: Freepik by freepik, PDM Уколы красоты

Естественность в моде

Современные тренды диктуют отказ от излишней искусственности в пользу натуральности. Многие звёзды и блогеры открыто говорят о том, что убрали филлеры, чтобы вернуть своё природное лицо. Это вдохновляет других последовать их примеру и перестать скрывать естественные черты.

Побочные эффекты и усталый вид

Со временем филлеры могут изменять черты лица, создавая эффект "утомлённости" или "отёчности". Также возможны осложнения: миграция препарата, образование неровностей и асимметрия. Удаление филлеров помогает вернуть лицу свежесть и естественный контур.

Переоценка ценностей

Многие люди стали понимать, что красота не в искусственных изменениях, а в индивидуальности. Отказ от филлеров — это способ принять себя такими, какие мы есть, и подчеркнуть уникальность своей внешности.

Экономия времени и средств

Филлеры требуют регулярной коррекции и ухода. Отказ от них позволяет сократить затраты на поддержание внешности, освободив ресурсы для более важных дел.

Отказ от филлеров — это не просто новый тренд, а шаг к принятию естественной красоты и гармонии. Внешность без искусственных изменений сегодня воспринимается как более привлекательная и современная.

Уточнения

Инъекционные имплантаты или филлеры — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.



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