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Что сделать утром, чтобы выглядеть безупречно?

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Утро — это идеальное время для ухода за собой, чтобы зарядиться энергией и выглядеть привлекательно. Даже если сон был коротким, правильный подход поможет быстро справиться с отёками, усталостью и тусклым цветом лица. Несколько простых, но эффективных шагов в утренней рутине позволят освежить внешний вид и настроиться на успешный день.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM
Сон

Умойтесь прохладной водой

Умывание прохладной водой способствует пробуждению и улучшает кровообращение. Оно помогает снять отёки и придаёт коже здоровый румянец. Чтобы усилить эффект, можно использовать очищающее средство, подходящее вашему типу кожи.

Сделайте лёгкий массаж лица

Массаж лица активизирует лимфоток и уменьшает отёчность. Используйте увлажняющий крем или масло и мягкими движениями проработайте зоны под глазами, скулы и лоб. Это не только освежает кожу, но и расслабляет мышцы лица.

Используйте увлажняющий крем с эффектом сияния

После умывания нанесите лёгкий увлажняющий крем. Если он содержит светоотражающие частицы, кожа будет выглядеть более свежей и сияющей. Такой крем помогает скрыть усталость и делает кожу визуально гладкой.

Выпейте стакан воды

Гидратация с утра важна для здоровья кожи. Стакан воды запускает обменные процессы и выводит токсины. Добавьте дольку лимона, чтобы получить заряд витамина С.

Подчеркните свежесть лёгким макияжем

Используйте консилер для зоны под глазами, немного румян и натуральный блеск для губ. Этот минимум косметики создаст естественный, ухоженный образ.

Эти простые утренние привычки помогут выглядеть свежо и привлекательно, даже если ночь была беспокойной.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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