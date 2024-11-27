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Как избежать ошибки при выборе чёлки

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Челка-шторка — это универсальный выбор, который подходит практически всем, независимо от формы лица. Стилист-парикмахер Галина Тоторина объясняет, что эта челка отлично смягчает черты прямоугольного и квадратного лица, делая образ более мягким и женственным. Особенно хорошо она смотрится на обладательницах круглого лица, придавая им легкость и изящество.

Глаза
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM
Глаза

Также челка-шторка подходит для треугольных лиц, подчеркивая их миловидность и женственность. Однако, есть один недостаток: такая челка может лезть в глаза. Чтобы избежать этого, можно сделать ее в форме треугольника — с более короткими центральными прядями, что позволит челке не мешать и легко укладываться. Прямые и плотные челки не так универсальны и могут визуально расширить квадратное лицо или сделать прямоугольное лицо еще более жестким.

Однако для создания определенного образа, например, с дерзким акцентом, такая челка также может быть удачным выбором. Важно подобрать челку в зависимости от формы лица и особенностей внешности, чтобы подчеркнуть достоинства.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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